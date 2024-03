Alessio Di Gennaro, chi è il fidanzato di Anastasia Kuzmina

Fonte: IPA Alessio Di Gennaro bacia Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina è felicemente fidanzata con Alessio Di Gennaro. Un amore nato per caso ma diventato nel giro di poco tempo molto importante, tanto che sono già avvenute le presentazioni in famiglia. Non solo: la ballerina ha deciso di convivere con il suo compagno, conosciuto grazie ad una serie di video su TikTok.

Chi è Alessio Di Gennaro, il fidanzato di Anastasia Kuzmina

Classe 1997, Alessio Di Gennaro è un dietista e nutrizionista sportivo. È nato e cresciuto a Roma. Dopo il liceo scientifico si è laureato in Dietistica presso l’Università Tor Vergata di Roma e sempre qui si è specializzato in Scienze della Nutrizione. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato come tirocinante per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e per l’Ospedale San Giovanni Calibita.

Nel 2022 Alessio ha aperto un suo studio medico privato nella Capitale, in zona Prati. Parallelamente ha iniziato a collaborare con DiCiAlice, la prima start up italiana a curare pazienti con disturbi alimentari utilizzando una equipe multidisciplinare: psichiatri, psicologi e nutrizionisti.

Di Gennaro è diventato noto sui social network, e in particolare su TikTok e Instagram, dove con i suoi video cui fornisce agli utenti consigli e suggerimenti sulla corretta alimentazione.

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Alessio Di Gennaro e Anastasia Kuzmina

Alessio Di Gennaro ha conosciuto Anastasia Kuzmina proprio grazie a TikTok. La ballerina di Ballando con le Stelle ha notato il ragazzo in un video e ha deciso di prenotare una visita presso il suo studio. “L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle tre di mattina”, ha raccontato in un’intervista a Novella 2000. “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”, ha aggiunto.

Anastasia Kuzmina ha così ammesso: “Prima di incontrarmi lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo”. La ballerina ha quindi svelato che la prima visita è durata “più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”. All’inizio, però, Di Gennaro ha trattato Anastasia come una paziente qualunque e solo in un secondo momento è arrivato il primo invito a cena.

Oggi la coppia convive a Roma e fa sul serio: “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo”, ha rivelato Anastasia Kuzmina che in passato ha vissuto alcune liaison grazie a Ballando con le Stelle, programma che l’ha resa popolare.

La giovane è stata infatti legata a tre ex partecipanti del dancing show di Milly Carlucci: l’attore Andres Gil, il surfista e modello Francisco Porcella e il judoka Fabio Basile.