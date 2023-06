Anastasia Kuzmina ha un nuovo fidanzato: il tenero annuncio su Instagram

Fonte: IPA Anastasia Kuzmina ha un nuovo fidanzato

Il nome di Anastasia Kuzmina è spesso stato al centro della cronaca rosa: alla ballerina sono stati affibiati diversi flirt mai confermati, ma non sembrano esserci dubbi sulla sua situazione sentimentale attuale. La star di Ballando con le stelle, da sempre molto discreta, è felicemente fidanzata: è stata proprio lei a presentare il suo nuovo fortunato compagno ai fan direttamente da Instagram. Insomma, Anastasia è davvero felice, e non vuole può nascondersi: ma chi è il misterioso ragazzo che è riuscito a conquistarla?

Chi è il nuovo fidanzato di Anastasia Kuzmina

Il sole torna a risplendere nella vita sentimentale di Anastasia Kuzmina. La 30enne danzatrice ucraina sta vivendo un momento particolarmente felice, tanto da decidersi ad ufficilizzare la nuova relazione con un post su Instagram. Lo ha fatto in modo dicreto, poco plateale: nessuno scatto in copertina con il nuovo fidanzato, ma un post sugli ‘amori’ della sua vita: scorrendo il carousel, i più attenti hanno però notato un video che lascia ben pochi dubbi.

Nella clip in questione Anastasia è impegnata in palestra con un partner di allenamento speciale, ma tra un esercizio e l’altro i due si scambiano un appassionato bacio. Il fortunato ragazzo in questione è Alessio Di Gennaro, di professione dietista e nutrizionista sportivo ISSN. Proprio elargendo consigli di alimentazione, il dottore è diventato anche molto noto sui social, dove vanta milioni di follower. Insomma, non si tratta di perfetto sconosciuto.

Com’è iniziata la storia

In seguito alla pubblicazione del post su Instagram, la ballerina è stata sommersa dagli auguri e dai complimenti dei fan. Di fronte a tanto affetto, Anastasia ha anche deciso di rispondere alle curiosità di qualche follower sull’inizio della relazione: “Non mi va di raccontare proprio tutto, ma posso dire che ho passato una notte a vedermi tutti i suoi video. Ed ho fatto io il primo passo. Il resto è storia” ha spiegato in una delle sue Stories.

Insomma, un vero e proprio colpo di fulmine per la protagonista di Ballando con le stelle, che nonostante la celebrità si è messa in gioco per conquistare quel ragazzo che, almeno in virtuale, l’aveva così tanto affascinata. Impressione poi confermata anche dal vivo, visto che i due fanno ormai coppia fissa!

Tutti gli amori di Anastasia

Non ha vinto l’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’, in cui a trionfare è stata Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca, ma Anastasia Kuzmina è una delle protagoniste più amate dello show. Nonostante non ami parlare della sua vita privata, il suo nome è stato affiancato a quello di alcuni personaggi celebri: si è parlato infatti di un presunto flirt con Andres Gil, suo compagno di viaggio in Pechino Express, e con Fabio Basile. In nessun caso i diretti interessati hanno mai confermato, lasciando i fan ad interrogarsi sulla verdicità delle voci.

Non ci sono mai stati dubbi, invece, sulla relazione con il surfista Francisco Porcella: i due parteciparono insieme alla 13esime edizione del dance show di Rai Uno, frequentandosi nel 2018. La storia giunse al capolinea dopo alcuni mesi a causa di un tradimento, svelato dalla stessa Kuzmina.