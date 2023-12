Anastasia Ronchi scomparsa, l’appello a Chi l’ha visto: “Niente medicine da 6 giorni”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Ansa Anastasia Ronchi

Un silenzio assordante avvolge la scomparsa di Anastasia Ronchi, la giovane di 16 anni sparita nel nulla dalla sua casa di Pavia il 13 dicembre. Una settimana di ansia e incertezza ha spinto la famiglia a rivolgersi a Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, per lanciare un appello disperato.

Anastasia Ronchi scomparsa: l’appello a Chi l’ha visto?

“Non sento Anastasia dal 13 dicembre”, ha condiviso la mamma durante la trasmissione, esprimendo il dolore e la preoccupazione che attanaglia la famiglia. La ragazza, descritta come fragile e bisognosa di cure mediche, ha lasciato la casa senza soldi, documenti, e con indosso solo una giacca nera, un cappello beige e scarpe verdi. La mamma di Anastasia ha espresso il timore che sua figlia possa essere stata trattenuta da qualcuno, sottolineando l’importanza del suo ritorno a casa per le necessarie cure e per celebrare insieme il Natale.

“Siamo disperati e molto preoccupati perché non abbiamo nessuna novità. Una settimana di silenzio. Vorrei sapere solo che lei sia sana e viva e vogliamo che ritorni a casa. Io ho paura che sia trattenuta da qualcuno. Anastasia è molto fragile e deve prendere dei medicinali per la sua salute. Purtroppo è già una settimana che non prende. Per noi questa settimana è stata una tragedia perché Anastasia non è mai stata via da casa per così tanto tempo. Lei quando è uscita di casa non aveva soldi, documenti, nulla. Era vestita con giacca nera e cappello beige e scarpe verdi, lei è alta 1.72 ed è molto bella”.

Segnalazioni e indizi da Viareggio

Il caso ha preso una svolta con alcune segnalazioni provenienti da Viareggio. Secondo quanto riferito da una testimone di nome Laura e da Federica Sciarelli, Anastasia è stata vista in compagnia di un ragazzo, identificato come Paul. Questi, intervistato dalla troupe di Chi l’ha visto?, ha negato di sapere dove si trovi Anastasia, pur esprimendo preoccupazione per la sua salute e sicurezza, soprattutto data l’assenza di farmaci vitali.

“Ci sono state diverse segnalazioni attendibili su Viareggio, in zona centrale”, fa presente Federica Sciarelli in diretta. A questo riguardo, durante un’intervista in diretta, una testimone di nome Laura ha dichiarato di aver avvistato la sedicenne Anastasia in compagnia di un ragazzo. “Nei giorni passati l’ho vista a Viareggio in compagnia di un ragazzo – ha spiegato Laura -. Mi dispiace che non sia riuscita a collegare con la scomparsa. Il ragazzo è alto e indossava un giaccone scuro”.

La testimonianza di Paul

L’inviata del programma Chi l’ha Visto? si è recata insieme alla madre di Anastasia a parlare con Paul, un ragazzo che conosceva la giovane. Durante l’incontro, Paul ha riferito che Anastasia era stata vista in compagnia di persone ritenute “poco affidabili”. “La conosco bene”, ha detto Paul, “Non lo so dov’è. Io ho dato informazioni alla polizia. Anastasia è venuta un giorno a Viareggio ma io non l’ho vista però c’è un dipendente del Conad che ha un post su Fb che lei si è fatta un selfie alla stazione a Milano. Escludo 99% che lei sia a Viareggio. Lo so che Anastasia è senza farmaci e sono preoccupato. Stamattina mi sono svegliato piangendo. Io so che lei è stata avvistata in un luogo che si chiama “Pino sul tetto a Viareggio” dove dormono persone poco fidate ed è molto pericoloso”.