“Aiutateci a trovare Anastasia”: scomparsa la sorella 16enne di Micol Ronchi

Fonte: Ansa Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa a Pavia

“Vogliamo solo che Anastasia torni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne”. Questo il messaggio della nota influencer e speaker radiofonica Micol Ronchi la cui sorella, la giovanissima Anastasia, ha lasciato la casa dei genitori e fatto perdere le proprie tracce da mercoledì scorso. Sui social, si susseguono numerosi appelli e presunte segnalazioni, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo.

Anastasia Ronchi, parla la sorella della 16enne scomparsa

Anastasia, 16 anni, i capelli cortissimi e tinti di biondo, è uscita la mattina di mercoledì 13 dicembre per andare a scuola, come ogni mattina, ma quel giorno non è più tornata. Ha lasciato lo smartphone a casa e da allora è irrintracciabile. “Vogliamo solo che Anastasia torni a casa” è l’appello di Micol Ronchi, la sorella maggiore, nota influencer e speaker radiofonica.

“Ultimamente frequentava delle brutte compagnie, ma non c’entra la droga, anzi le ha sempre fatto molto paura. Se ne è andata volontariamente, non pensiamo ad alcun rapimento o peggio a un fidanzato violento (il caso di Giulia Cecchettin era iniziato con una scomparsa, ndr): non ha portato via il cellulare per non essere tracciata e ha riempito la valigia di abiti” racconta l’influencer ai microfoni di Ansa.

La preoccupazione è tanta: “Quando mi veniva a trovare a Milano e usciva di casa le chiedevo ogni venti minuti di mandarmi il geotag, per vedere dove si trovava, e lei regolarmente lo faceva. Ora che non ha con sé neppure un telefono spero tanto che stia bene e che si faccia viva in qualche modo. Non siamo arrabbiati con lei e l’aspettiamo a braccia aperte. Chiunque la veda ci faccia sapere”.

La solitudine e i problemi a integrarsi

Micol Ronchi, la sorellastra di vent’anni più grande, ha sempre avuto un rapporto profondo e affettuoso con Anastasia, nonostante una madre diversa e i due decenni di differenza: “Essendo la sorella maggiore, mi ha sempre vista come quella a cui dire le cose che non si confidano alla mamma, quella che le prestava il rossetto o le sistemava i capelli”.

E alla sorellona la 16enne aveva confidato anche il senso di solitudine dovuto a una vita in viaggio con la famiglia: nata in Ucraina, paese di origine della madre, Anastasia ha trascorso l’infanzia ad Arcore, “ma non è si è mai trovata bene in Lombardia”, per poi trasferirsi a Viareggio “città che invece adorava e dove aveva trovato delle amiche” e, di recente, spostarsi di nuovo nella città di Pavia.

“Credo si sentisse di nuovo sola e un po’ fuori posto, diversa dal coro, come in fondo si è sempre sentita, pur essendo una ragazza molto brava a scuola e anche bella”: Micol Ronchi è convinta che la sorella sia andata via per sfuggire alla sensazione di non far parte del gruppo, di essere diversa dai suoi coetanei, incapace di integrarsi davvero.

Anastasia, sottolinea la sorella, è una ragazzina inquieta ma simpatica, che “tornava qualche ora in ritardo di sera, ma rincasava regolarmente”. Una studentessa modella del liceo artistico, che ultimamente frequentava qualche brutta compagnia, “ma nessun problema di droga” e si lasciava influenzare “da troppi film”. Insomma, Anastasia Ronchi è una ragazza brillante e spaventata, come sono tutte a quell’età.

Anche i vip lanciano l’allarme

La famiglia chiede a chiunque avvisti Anastasia di segnalarlo. Negli ultimi giorni la ragazza è stata vista da Pavia alla stazione di Genova Brignole fino alla Toscana, l’ipotesi è che Anastasia stia facendo ritorno a Viareggio, l’unica città dove si sentiva davvero a casa. L’appello social della sorella, virale sui social, è stato ricondiviso anche da personaggi noti come l’attrice Jane Alexander e il cantante Lodo Guenzi: “Molta gente dello spettacolo, l’ambiente in cui lavoro e che tanto affascinava Anastasia, che mi vedeva come la sorella cool” spiega la sorella maggiore Micol.