Fonte: IPA “Ballando con le Stelle”, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Ballando con le Stelle, dancing show di Rai Uno, presenta al pubblico una gara di ballo tra personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Tra di loro, a tenere banco nell’edizione del 2023, c’è Teo Mammucari che intrattiene i telespettatori del programma televisivo non solo con le sue esibizioni in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina, ma anche con i suoi attacchi ironici alla giuria e agli altri concorrenti.

Il conduttore televisivo, infatti, nel corso delle diverse puntate del dancing show, è entrato varie volte in polemica con la giuria. Ma il presentatore tv ha anche attaccato in modo ironico Antonio Caprarica e le sue performance. Tra i due, però, si è vociferato di una rissa che sarebbe avvenuta dietro le quinte della scorsa puntata.

Durante la puntata del 18 novembre di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ha chiesto ad Antonio Caprarica di fare pace.

Ballando con le Stelle: pace fatta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica?

Teo Mammucari ha lasciato il timone de Le Iene e il posto da giurato a Tu Si Que Vales per approdare a Ballando con le Stelle, dove il conduttore televisivo fa parte del cast di concorrenti dell’ultima edizione. Fin da subito, il presentatore tv ha cominciato una battaglia aperta con il giornalista Antonio Caprarica, criticando le sue capacità da ballerino.

Secondo delle indiscrezioni, però, l’ironia giocosa di Teo Mammucari si sarebbe trasformata, in seguito, in una vera e propria lite accesa. Milly Carlucci, però, ha smentito le voci che dichiaravano che i due fossero stati protagonisti di una rissa, svelando che, effettivamente, i due erano stati protagonisti di una battaglia verbale, ma nei limiti della dialettica.

All’inizio della puntata del 18 novembre di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ha chiesto ad Antonio Caprarica un abbraccio, per sancire una nuova pace tra di loro. Il giornalista, allora, si è alzato in piedi, accettando il gesto del conduttore televisivo e aggiungendo: “Smettetela di parlare di lite”. Nel corso della puntata del dancing show, però, Teo Mammucari non ha smesso d’usare la sua ironia contro il compagno d’avventura.

Simona Ventura racconta il suo periodo buio a Ballando con le Stelle

Tra le diverse stelle che compongono il cast di Ballando con le Stelle 2023, oltre a Teo Mammucari, c’è anche Simona Ventura. La conduttrice televisiva partecipa al dancing show insieme al compagno Giovanni Terzi e alla collega Paola Perego. Nel corso delle diverse puntate del programma televisivo la conduttrice sta facendo vedere tutta la sua bravura con delle esibizioni davvero ottime, ma la giuria le rimprovera di raccontarsi poco.

Così, nell’episodio del 18 novembre del dancing show, Simona Ventura ha raccontato il suo periodo più buio: “Ho raccontato una cosa di me che semplicemente non avevo mai raccontato”. L’amata conduttrice televisiva ha parlato, infatti, della solitudine e del fallimento provato dopo il divorzio dal marito Stefano Bettarini: “La separazione è stata un fallimento per me… Ero infelice poi alla fine, quando chiudevo quella porta, al di là dei bambini… Come se tu entrassi nella tela di un ragno… Piano piano la solitudine si scava intorno a te, ti ritrovi solo… Dal punto di vista umano sono andata molto in difficoltà, cioè, non riuscivo a uscire da quella situazione”.

Inoltre, Simona Ventura si è commossa ricordando l’aggressione subita dal figlio Niccolò Bettarini, episodio che l’ha colpita profondamente e le ha cambiato la vita: “L’ho vissuto come un grande miracolo… Ho capito che dovevo cambiare tutto e ce l’ho fatta”.

La coppia eliminata da Ballando con le Stelle

In aggiornamento