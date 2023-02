L’addio di Teo Mammucari a “Le Iene”: tutti i dettagli sul servizio

Si sono aggiunti ulteriori dettagli sull’addio di Teo Mammucari a Le Iene: il conduttore di uno dei programmi di punta di Mediaset non è presente nello show dal 24 gennaio. Dopo il comunicato ufficiale sulla sua sostituzione, in molti hanno cercato di comprendere la causa: il motivo per cui, alla fine, Belen Rodriguez ha condotto da sola, e adesso con Max Angioni al suo fianco. Tutto sarebbe nato da un servizio che ha portato di fatto Mammucari e Davide Parenti, il patron de Le Iene, a litigare.

Le Iene, l’addio di Teo Mammucari: c’entra un servizio

Come ha anticipato Fanpage, che ha interpellato fonti vicine a Le Iene, allo scontro si sarebbe giunti dopo la pubblicazione di un video sui social: questo video non è più presente sul profilo Instagram del conduttore. Le stories di Instagram, infatti, spariscono dopo 24 ore in automatico, a meno che non si scelga di fissarle in alto per non perderle, in una cartella.

Il video in questione, tuttavia, secondo quanto scoperto da Dagospia e riportato da Giuseppe Candela, includeva degli spezzoni di un servizio girato dal conduttore stesso. “La situazione, stando alle nostre fonti, sarebbe degenerata nei giorni scorsi dopo un servizio in cui il presentatore romano praticava ipnosi, realizzato in esterna a Milano. Da qui sarebbe partita la discussione con Parenti”.

Questo litigio, infatti, avrebbe portato alla fine a una crisi definitiva tra Teo Mammucari e Davide Parenti, tanto che il conduttore avrebbe scelto di abbandonare lo studio proprio a pochi minuti dall’inizio delle registrazioni. Una decisione drastica, ma “necessaria”. Come ha ricordato Dagospia, alla fine già a dicembre si erano avanzate delle ipotesi sul cambio di conduzione de Le Iene.

L’ipotesi della sostituzione a dicembre

Un cambio di conduzione a Le Iene era già in programma, in ogni caso. Secondo quanto anticipato dal portale di Roberto D’Agostino, a dicembre si era già fatto il nome di Enrico Papi per subentrare a Teo Mammucari. Anche Belen Rodriguez avrebbe potuto essere sostituita. Un ricambio, alla fine, è naturale, soprattutto quando parliamo di conduttori: in ogni caso, non ci sarebbe alcuna possibilità di rivedere Mammucari nel programma al momento. Al suo posto Max Angioni, che ha ricevuto una vera e propria promozione.

Le Iene, Belen Rodriguez saluta Teo Mammucari

Dopo aver condotto da sola nella puntata del 24 gennaio, il 31 gennaio Belen Rodriguez ha voluto salutare e ringraziare Teo Mammucari. Lo ha fatto proprio in apertura, scegliendo di omaggiare il conduttore e cabarettista, con cui aveva trovato una linea di conduzione e un feeling non indifferenti.

“A proposito, salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci”, ha detto la Rodriguez. L’ex Iena non ha resistito e ha voluto ringraziarla su Instagram: “Grazie di cuore”. Con la sua verve, ha pubblicato anche un’altra storia. “Da oggi faccio il cantante, il primo che si lamenta di me…”, lasciando intendere in modo simpatico che il futuro professionale, al momento, è tutto da decidere.