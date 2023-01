“Le Iene”, Belen sta male e avverte: “Non so se finisco la puntata”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Grande attesa per la puntata de Le Iene del 31 gennaio, che anche questa volta ha visto Teo Mammucari assente. Il co-conduttore, che ha salutato la trasmissione, sul passo indietro fatto ha preferito restare in silenzio, senza esprimersi in merito.

Mediaset ha annunciato che al fianco di Belen Rodriguez ci sarà Max Angioni, famoso comico apprezzato in programmi come Zelig e LOL 2. La rete ha dunque voluto confermare la metà comica della conduzione, ma l’ingresso in studio non è avvenuto proprio come il pubblico si sarebbe aspettato.

Le Iene, Belen sta male

L’attesa della puntata del 31 gennaio de Le Iene è stata un po’ diversa dal solito, a partire da Belen Rodriguez che non ha pubblicato le solite storie Instagram da dietro le quinte questa volta.

Qualcuno potrebbe aver pensato che il tutto fosse da ricondurre al possibile mutato clima nei camerini Mediaset, dato l’addio improvviso di Teo Mammucari, ma le cose non sembrano stare così.

Questa assenza di condivisioni si spiega con le poche parole della presentatrice argentina prima del lancio del primo servizio. Belen sta male e lo dice chiaramente. Considerando che il programma è in diretta, però, la Rodriguez ha voluto avvertire il pubblico, non escludendo l’ipotesi di allontanamento dalla trasmissione, con la sostituzione da parte di uno dei tanti colleghi in studio.

“Prima di partire, vi devo confessare un segreto. Non sono proprio in forma, quindi inizio la puntata ma chi sa se la finisco. I miei colleghi sono avvertiti”. Dalle sue parole si comprende come non si tratti di nulla di particolarmente grave, per fortuna. Possibile che sia influenzata e per questo non al massimo delle forze.

Le Iene, Belen conduttrice unica

Sembra proprio che Le Iene sia passato dall’avere due conduttori ad averne una sola, Belen Rodriguez. L’argentina ha fatto il suo ingresso in studio, splendida come sempre, posizionandosi al centro, senza presentare nessuno, nonostante da casa tutti si aspettassero la presenza di Max Angioni.

Di colpo al suo fianco è apparso Nathan Kiboba che, scherzando, ha spiegato d’essere pronto a prendere il posto del “conduttore bianco” che non c’è più. Belen lo ha allontanato tra le risate e, dopo questa scenetta organizzata, ha voluto mandare il suo più caloroso abbraccio al collega Teo Mammucari, coinvolgendo il pubblico.

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco. Rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma e noi gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”.

Nonostante non stia bene, però, la Rodriguez ha condotto in autonomia, senza l’appoggio del comico Angioni, segno di una nuova direzione presa dal programma, almeno per ora. All’ex di LOL 2 è stato assegnato, come in passato, il compito di proporre un breve monologo, ricoprendo un ruolo aggiuntivo, come capitato a molti altri.

Tutto lascia pensare che la sua presenza sarà di certo maggiore rispetto ai colleghi. Nel corso delle puntate lo vedremo come presenza fissa, raggiungendo in alcune circostanze Belen al centro dello studio.

La produzione ha però deciso di non sostituire davvero Teo Mammucari e dare una chance a Belen, in conduzione solitaria, valutando probabilmente l’impatto sul pubblico. Una mossa decisamente interessante, considerando anche quanto successo in precedenza proprio con l’ex presentatore e il rapper Gue Pequeno. Passare da quel tipo di battute all’assoluta proprietà del microfono da conduttrice, è una svolta molto intrigante.