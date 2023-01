“Le Iene”, Mammucari e Gue Pequeño: battute infelici su Belen. Quando la donna è solo un corpo

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Si può dire, senza timore d’essere smentiti, che quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia una delle coppie più belle della televisione italiana. Talentuosi e affascinanti, ormai navigati ed esperti nel proprio ambito.

Impegnati su reti differenti, stanno seguendo percorsi simili. Entrambi conduttori, tra le altre cose, ma percepiti in maniera differente. Lui è spesso descritto come un avvenente presentatore alla guida di programmi di successo, lei – purtroppo – è invece ancora vista come quel fascino che serve per attirare il pubblico e fare da spalla ad altri.

Un discorso che parte da lontano e che ha visto concretizzarsi un nuovo capitolo, del tutto inaccettabile, nel corso della puntata de Le Iene in onda in diretta martedì 10 gennaio 2023.

Le Iene, battute su Belen che non vorremmo ascoltare

Di colpo nello studio de Le Iene l’equilibrio numerico è cambiato. Due uomini e una donna ed è accaduto qualcosa di diverso rispetto al resto della puntata, iniziata a quel punto da poco. Cosa è successo? I due conduttori, Belen Rodriguez e Teo Mammucari, hanno annunciato l’ingresso di Gue Pequeño, che si è presentato in classica tenuta da iena, con tanto di occhiali da sole, un po’ differenti dallo stile degli inviati del programma.

Scappa subito una frecciatina ai danni di Fedez. Il rapper ammette d’averlo lanciato, ma poi, ridendo, evidenzia come i rapporti non sia oggi al meglio, come noto: “Avrei dovuto lanciarlo più lontano”.

Mammucari ricorda invece d’aver avviato la carriera di Flavia Vento, prendendosene ironicamente il merito. Fin quando i due parlano tra loro e di loro, i temi sono i seguenti. Quando però l’attenzione viene rivolta a Belen Rodriguez, ecco che lo spettatore ha l’impressione di come lì di fianco vi sia solo un corpo avvenente.

Sia chiaro, non si intende dire che l’opinione che Teo Mammucari e Gue Pequeño hanno della presentatrice e modella argentina, così come delle donne in genere, sia questa. Ci preme però sottolineare la facilità con la quale si ricade in schemi mentali dei quali dovremmo sbarazzarci.

Le battute rivolte alla co-conduttrice de Le Iene sono unicamente in relazione a quanto sia attraente per i due uomini in studio. Se è vero che Guè è stato con le donne più belle al mondo, come sottolinea “simpaticamente” Teo Mammucari, non si tirerebbe di certo indietro dinanzi all’opportunità di “conoscere meglio” Belen.

Belen, il peso d’essere donna

Non ripetiamo quanto detto, perché ciò che conta è il pensiero alla base. Ritenere che sia normale parlare di donne in relazione unicamente al loro corpo e agli uomini che hanno conosciuto (o potrebbero conoscere). Perché avere l’aspetto di Belen e voler fare spettacolo deve prevedere questo prezzo?

La presentatrice ha riso, reagendo com’è solita fare, senza fare polemica. Ha sdrammatizzato e “fulminato” in maniera teatrale i due. L’ennesimo sketch, forse improvvisato (forse no), andato in onda in prima serata per lanciare in maniera inconscia un messaggio ben chiaro.

Ciò che è più assurdo, è la difficoltà di difendere la dignità di donna di un personaggio come Belen Rodriguez, per il solo fatto di piacersi e di avere una bella consapevolezza del suo corpo. Sui social non ci si scandalizza più di tanto quando l’oggetto di certe battute è un personaggio divisivo come lei, perché in fondo, pensano alcuni, è alla costante ricerca di attenzioni e tutto ciò fa parte del gioco.

Cambiare è tuttavia possibile, ma il primo passo è riconoscere il problema, soprattutto in un programma che manda poi in onda un servizio dal titolo “PD: per fare politica devi essere una befana”, in difesa dell’ex deputata Alessia Morani e contro la misoginia.