È Veronica Gentili ad aver preso il posto di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene. Il suo debutto è avvenuto nel corso della prima puntata del 3 ottobre 2023, ed è stata voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Dopo l’addio della showgirl, dunque, è il momento della Gentili, che ha fatto un debutto in piena regola: semplice ed elegante, ha cercato di smorzare la tensione con qualche battuta.

Il debutto di Veronica Gentili a Le Iene

La prima puntata de Le Iene si è aperta con un sottofondo specifico: il tormentone dell’estate, ovvero Italodisco dei The Kolors. Veronica Gentili è entrata in studio insieme a Max Angioni, che ha preso il posto in corsa di Teo Mammucari nella precedente edizione. “Non mi pare che sia la Rai. Mi spiegate dove siamo?”, ha chiesto la Gentili, con lo sguardo un po’ “perduto”. Angioni ha replicato: “A Le Iene“.

La premessa è di “darsi da fare”. Poche chiacchiere, a favore dei servizi. “Visto che siamo a Le Iene, allora cerchiamo di darci un po’ da fare“. Inizio frettoloso? Non proprio. Sorridente, spigliata, perfettamente in grado di reggere un programma come Le Iene, che, no, non è affatto facile, considerando che è tra i più longevi della televisione e che sono state tante, nel corso del tempo, le conduttrici e i conduttori a passarsi il testimone.

Per quanto riguarda invece il look, siamo ben lontani dagli abiti con spacco e super sgargianti di Belen Rodriguez. L’ex conduttrice, infatti, ha scelto di lasciare il programma, ringraziando ovviamente Davide Parenti per aver creduto in lei. Per la Gentili, un look che possiamo definire un “classico” per la prima serata, senza osare troppo ma preferendo l’eleganza del nero. Un completo con top formale in stile lupetto e pantalone lungo. Nessun dettaglio o contrasto: pura semplicità.

La conduzione affidata da Pier Silvio Berlusconi

Non è un mistero: Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato un po’ tutti i programmi, seguendo il “vento del cambiamento”. L’idea dell’approdo di Veronica Gentili a Le Iene è stata proprio sua. E a riguardo la conduttrice ha detto: “Capiremo presto se è stata un’intuizione geniale o una svista colossale”. Di certo, la sua reazione è stata abbastanza incerta. “Ma che, siete matti? Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo”, ha svelato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Con la conduzione di Veronica Gentili, Le Iene mantiene la sua formula ibrida, ovvero tra intrattenimento e informazione. Ma – ovviamente – con un tocco personale, quello della conduttrice. “Resto profondamente legata al giornalismo e porterò alle Iene contenuti in questo senso, facendo anche servizi in esterna. Quindi non lo vedo come un ponte verso l’intrattenimento; ci sono però trasmissioni di infotainment in cui si può fare anche un lavoro di informazione significativo. Nel mio percorso ibrido faccio valutazioni anche in questo senso”. Buona la prima, insomma. E il feeling tra Angioni e la Gentili sembra non mancare.