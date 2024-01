Fonte: IPA Francesco Facchinetti

Tornano Le Iene in prima serata su Italia1: nella puntata di stasera martedì 16 gennaio 2024 sono molteplici gli ospiti e i servizi pensati per gli spettatori. Dal video messaggio dei campioni per Sven-Goran Eriksson, che ha parlato pubblicamente del suo tumore e dei mesi che gli rimangono da vivere, fino al servizio sul collasso dei Pronto Soccorso, o ancora lo scherzo a Francesco Facchinetti. Ritroviamo Veronica Gentili con Max Angioni alla conduzione: vi sveliamo tutte le anticipazioni.

Le Iene, anticipazioni della puntata di martedì 16 gennaio 2024

Un nuovo appuntamento de Le Iene in onda oggi 16 gennaio 2024 alle ore 21.15 su Italia1: dopo l’addio di Belen Rodriguez alla conduzione del programma, il banco di prova di Veronica Gentili – insieme a Max Angioni – è stato ampiamente superato. Il volere di Pier Silvio Berlusconi, di dare un taglio più giornalistico al programma ideato da Davide Parenti, è riuscito, contrariamente al Grande Fratello, dove si fatica ancora a trovare un equilibrio. Nella puntata di stasera ci attendono diversi ospiti in studio, come l’attrice Chiara Bordi de I Fantastici 5 e Brenda Lodigiani, famosa per l’imitazione dell’artista Annalisa (in gara a Sanremo 2024).

Fonte: Ufficio Stampa Le Iene

Numerosi, in ogni caso, i servizi: tra le anticipazioni citiamo il video messaggio organizzato da alcuni giocatori della Lazio (e non solo) per l’ex allenatore Sven-Goran Eriksson, che ha comunicato di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Il mondo del calcio si è stretto attorno a Eriksson, e l’inviato Nicolò De Devitiis è andato in Svezia con l’obiettivo di mostrargli il video messaggio, in cui Mancini, Nedved, Vieri e Nesta (alcuni dei nomi presenti) lo sostengono apertamente, dicendogli di non mollare.

Nella nuova puntata de Le Iene si affronta anche un tema importante, quello del collasso dei Pronto Soccorso, dovuto in parte all’aumento dei casi di influenza e l’assenza di medicina territoriale, con evidenti disagi per gli operatori sanitari, causati proprio dal sovraffollamento: il servizio è a cura di Gaetano Pecoraro.

Lo scherzo a Francesco Facchinetti

Previsto anche un servizio con lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Francesco Facchinetti. Convinto di stare per partecipare a un’intervista de Le Iene su un argomento di estrema attualità come quello dell’Intelligenza Artificiale, alla fine il conduttore e agente di spettacolo rimane vittima… proprio di se stesso! Viene così bendato, legato a una sedia e la sua voce clonata: da qui una serie di equivoci, che toccheranno persino il Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 con la conduzione di Amadeus.

Una volta clonata la voce di Facchinetti, l’inviato inizia a inoltrare dei messaggi vocali alla rubrica telefonica del conduttore. Tra le “vittime collaterali” dello scherzo citiamo Fedez e Amadeus. Con quest’ultimo si inizia persino una finta trattativa per portare sul palco dell’Ariston la Regina del Pop, ovvero la star americana Taylor Swift, che è stata nominata come la persona più influente dell’anno dal Time. Quella che ci attende è una puntata ricca di colpi di scena, attualità ed emozioni: l’appuntamento è, come di consueto, su Italia1 a partire dalle 21.15.