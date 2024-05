Anticipazioni Le Iene stasera 14 maggio: due ospiti speciali e il caso Pifferi

Fonte: IPA Lea Gavino ospite de Le Iene

Nuovo appuntamento con Le Iene, lo storico programma ideato da Davide Parenti che come di consueto va in onda martedì sera su Italia 1. Veronica Gentili e Max Angioni accompagneranno i telespettatori tra i casi più caldi del momento, su tutti quello di Alessia Pifferi che è stata condannata all’ergastolo con una sentenza del Tribunale di Milano. Presenti anche due ospiti speciali in studio: l’attrice Lea Gavino e lo speaker radiofonico Wad.

Le Iene, anticipazioni e servizi del 14 maggio 2024

Nella nuova puntata de Le Iene in onda martedì 14 maggio e condotto, come sempre, dalla giornalista Veronica Gentili insieme al comico Max Angioni si torna a parlare del caso Pifferi. La donna accusata di aver causato la morte della figlia Diana a soli 18 mesi è stata condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano e Antonino Monteleone analizza quanto emerso in aula dopo la sentenza di lunedì 13 maggio.

Filippo Roma, invece, torna ad affrontare la storia di Francesco, uomo di quasi 80 anni vittima di una truffa architettata da una giovane donna di 27 anni. Francesco da ben 7 anni sta affrontando un processo con il quale sta provando a recuperare tutto il denaro che la donna rumena, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale, gli avrebbe sottratto a poco a poco con l’inganno. A quasi 80 anni non ha il denaro necessario per affrontare le spese essenziali e, dopo una vita di lavoro e sacrifici, si ritrova senza casa e costretto a pagare affitto e debiti.

Come aveva già raccontato l’inviato de Le Iene, i due si erano conosciuti a Milano in un club dove la ragazza, Simona, faceva la ballerina di lap dance. Se in Italia non se ne era parlato, in Romania questo caso è diventato di portata nazionale. Attualmente Simona è stata condannata in primo grado a 5 anni per truffa e a 3 anni per riciclaggio di denaro mentre il Tribunale di competenza ha già sequestrato il patrimonio milionario della stessa, che è ricorsa in appello. La vicenda giudiziaria dovrebbe concludersi definitivamente il prossimo giugno e intanto Filippo Roma e il signor Francesco sono volati in Romania.

Altro caso affrontato nella nuova puntata de Le Iene è quello di Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, il trapper tornato in carcere lo scorso aprile perché mentre si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo due condanne in primo grado per rapina e altri reati, avrebbe “comunicato con un numero indeterminato di soggetti, pubblicando fotografie su Instagram”. Fotografie che, tra l’altro, lo mostravano in atteggiamenti compromettenti, puntando una pistola verso l’obiettivo. Nicolò De Devitiiis ha incontrato il manager di Baby Gang per far luce su questa storia mentre il trapper ha già chiesto di poter tornare ai domiciliari.

Le Iene, gli ospiti di martedì 14 maggio 2024

Come di consueto, Le Iene dedicano uno spazio anche agli ospiti. Nel corso della puntata di martedì 14 maggio sono presenti in studio l’attrice Lea Gavino e lo speaker radiofonico Wad. Lea Gavino, oltre a fare parte del cast di Skam Italia, si è fatta strada nel mondo del cinema ottenendo ruoli di pregio, come quello di Artemisia Gentileschi nel film di Michele Placido L’ombra di Caravaggio e, in ultimo, nel film Una storia nera del regista Leonardo D’Agostini. Wad, ovvero Michele Caporosso, è speaker di Radio Deejay e conduce un programma su M2O, ma anche scrittore. Considerato tra i nomi più influenti del suo settore, Wad non perde occasione di stare a contatto con i giovanissimi parlando loro di cultura, musica e street art.