Anticipazioni Le Iene, gli ospiti e i servizi del 14 settembre: l’inedito volto di Armani

Veronica Gentili e Max Angioni tornano alla conduzione di Le Iene in onda il 14 settembre 2025. Le anticipazioni dello show svelano ospiti e temi trattati

Veronica Gentili e Max Angioni scaldano i motori della nuova stagione televisiva di Le Iene, in partenza con la prima puntata, che andrà in onda il 14 settembre 2025. Secondo le anticipazioni, lo show tv torna in onda, dopo la pausa estiva, con diversi ospiti importanti, che si racconteranno ai telespettatori con un taglio inedito. Non mancheranno, inoltre, le inchieste, tratto tipico della produzione televisiva. Si comincerà con un reportage su Scommessa Collettiva e un approfondimento sulla battaglia contro la leucemia di Achille Polonara.

“Le Iene”, le anticipazioni della puntata del 14 settembre

Dal 2023 il timone de Le Iene è passato in mano a Veronica Gentili che, insieme a Max Angioni, introduce ai numerosi telespettatori del programma televisivo le diverse tematiche che vengono trattate nelle varie puntate. Squadra che vince non si cambia e, quindi, i due conduttori torneranno alla conduzione dello show anche nella nuova edizione, in partenza il 14 settembre 2025 su Italia Uno.

Secondo le anticipazioni della puntata d’esordio, rivelate da Today, il primo ospite della nuova stagione sarà un cantante molto amato da giovani e non. Si tratta di Alfa che, negli ultimi anni, ha pubblicato tantissime hit di successo, tra cui Il filo Rosso e l’ultimissima A me mi piace. L’artista si racconterà ai telespettatori, come farà anche Sarah Fahr, apprezzata pallavolista italiana, che sottolineerà le tappe della sua carriera tra sacrifici e gioie.

Ma la puntata del 14 settembre 2025 de Le Iene prevedrà anche un approfondimento su Giorgio Armani, simbolo della moda italiana, scomparso di recente. A parlare dello stilista sarà il modello Fabio Mancini, che ha lavorato fianco a fianco con la leggenda della moda durante tutta la sua carriera. Il giovane dirà la sua anche sul lascito stilistico di Giorgio Armani.

Le inchieste della prima puntata

La stagione televisiva 2025/2026 è in partenza e diversi programmi molto amati dai telespettatori sono già tornati in onda.

La prima serata di Italia Uno del 14 settembre 2025, prevede il ritorno sulle scene del programma Le Iene. Oltre agli importanti ospiti, la puntata presenterà al pubblico anche delle inchieste molto importanti. Filippo Roma racconterà l’iniziativa denominata Scommessa Collettiva di Mario Adinolfi, che prevedeva per tutti coloro che ne avrebbero preso parte una rendita cospicua, che doveva arrivare fino al 40% annuo con capitale garantito. Al progetto hanno aderito, quindi, numerosi risparmiatori, che sono stati attratti dall’importante guadagno. In ogni caso, l’inviato de Le Iene ha raccolto delle testimonianze dirette di coloro che si sentono delusi perché non hanno ottenuto quando promesso.

Nicolò De Devitiis, invece, racconterà al pubblico il percorso di guarigione di Achille Polonara, giocatore di basket della nazionale italiana, a cui è stata diagnostica la leucemia mieloide lo scorso giugno. Lo sportivo e l’inviato di Le Iene si ritroveranno sul volo di ritorno da Valencia, dove è stato sottoposto a una cura sperimentale, in attesa di un trapianto di midollo, che avrà luogo in Italia.