Veronica Gentili è la conduttrice de Le Iene a partire dalla stagione attuale del programma televisivo. La conduttrice, infatti, ha preso il posto di Belen Rodriguez, che, per quest’anno, ha interrotto qualsiasi collaborazione con Mediaset, lasciando sia il programma d’approfondimento di Italia Uno, che lo show di successo Tu si Que Vales.

La nuova presentatrice del programma televisivo si è mostrata all’altezza dell’impegno, presentando con la giusta ironia, ma anche con la fermezza che, a volte, il particolare format richiede. Anche in tema di look, Veronica Gentili non ha deluso il suo pubblico, scegliendo sempre outfit sorprendenti e raffinati. Anche nell’ultima puntata di Le Iene, la presentatrice ha sfoggiato un outfit unico, seducente ma allo stesso tempo sempre elegante.

Veronica Gentili ha scelto d’indossare nell’ultima puntata de Le Iene un lingerie look. La conduttrice televisiva, infatti, si è presentata al pubblico televisivo di Italia Uno con pantalone a vita alta nero dal taglio largo, abbinato soltanto a un capo di lingerie. La presentatrice, infatti, ha indossato un mini bustier a fascia con balconcino in pizzo nero.

Veronica Gentili, quindi, si è lasciata trasportare dal trend del lingerie look, una delle ultime tendenze di moda. Il reggiseno della conduttrice televisiva presentava un taglio seducente tra le coppe e dei bottoncini decorativi centrali. Un outfit più che seducente che esaltava, ulteriormente, la bellezza mediterranea della presentatrice tv. Il mini bustier della conduttrice era firmato da Intimissimi.

Veronica Gentili ha presentato il suo look anche con un post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, la didascalia scelta ad accompagnare la foto, era ironica: “Primi soli, raffreddori e branchi di Iene”.

Il lingerie look spopola tra le vip nostrane e non. Oltre a Veronica Gentili, tante sono stati volti noti che si sono mostrate in pubblico con l’abbigliamento intimo in bella mostra. Annalisa ha cantato in reggicalze all’ultimo Festival di Sanremo. Ma anche Elisabetta Canalis ha mostrato il reggiseno sotto un seducente vestito giallo cut out . Kristen Stewart, regina della provocazione, ha fatto della lingerie un vero è proprio look diverse volte e, anche di recente, l’attrice ha sfilato davanti ai fotografi con addosso solo con un completo intimo e un paio di scarpe con i tacchi alti.