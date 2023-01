“Liti e urla a Le Iene”: Davide Parenti rompe il silenzio su Teo Mammucari

Fonte: IPA Teo Mammucari, l'addio a Le Iene

Tiene da giorni banco il Mammucari-gate iniziato lo scorso 24 gennaio quando, senza preavviso, Teo Mammucari non ha co-condotto (come ogni martedì) a Le Iene insieme a Belen Rodriguez.

Inizialmente si pensava che il motivo fosse un improvviso malore del presentatore ma poi è iniziata a girare la voce che ci siano stati durissimi scontri tra lo stesso conduttore e Davide Parenti, l’ideatore dello storico e programma di Italia 1.

Davide Parenti rompe il silenzio: cosa è successo con Teo Mammucari a Le Iene

È stata Dagospia a svelare i (finora presunti) motivi dell’abbandono da parte di Teo Mammucari della conduzione de Le Iene, storico programma di Italia 1.

La testata online è, infatti, stata la prima a smentire che l’assenza improvvisa del presentatore dalla diretta dello scorso 24 gennaio fosse dovuta a problemi di salute dello stesso o (come si vociferava sul web) ai pessimi rapporti del conduttore con Mediaset.

“A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti“ è stato affermato dal sempre irriverente magazine online, ma da allora non è arrivata nessuno conferma in merito. Sino a oggi.

Il quotidiano La Stampa, per avere delucidazioni, si è messo in contatto con Davide Parenti in persona, il quale ha rilasciato la prima dichiarazione sull’accaduto rompendo il silenzio su Teo Mammucari.

“Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto” avrebbe detto l’ideatore de Le Iene che, con la sua risposta, in realtà (volendo o meno) fa presupporre che qualcosa di serio sia effettivamente accaduto.

Fonte: IPA

Teo Mammucari fuori da Le Iene: chi è il suo sostituto Max Angioini

Dopo l’assenza di Mammucari alla diretta de Le Iene di martedì scorso, Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui afferma che il contratto con il conduttore e il programma era giunto al termine.

La motivazione della sua mancata presenza, secondo la rete, pare sia proprio questa anche se sembra molto strano che lo showman non abbia salutato il pubblico prima di un addio già prestabilito.

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento” si legge nella nota “Mediaset ringrazia Mammucari, per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Il comunicato stampa Mediaset (che quantomeno chiarisce che tra Mammucari e l’azienda i rapporti non sono rotti), ha anche rivelato il nome del nuovo volto che affiancherà Belen a Le Iene.

Il trentatreenne Max Angioni era già noto al grande pubblico prima di approdare a Le Iene. Angioni è stato infatti sul palco de Zelig, Italia’s Got Talent e tra i protagonisti del successo comico di Prime Video Lol – Chi Ride è Fuori 2.

La conduzione de Le Iene, soprattutto nel prendere il posto di un one man show come Teo Mammucari, sarà un vero e proprio banco di prova per il comico.