“Le Iene”, perché Teo Mammucari non c’è più: il motivo ufficiale

Fonte: IPA Perché Teo Mammucari non torna a "Le Iene"

L’assenza di Teo Mammucari durante l’ultima puntata de Le Iene, andata in onda lo scorso 24 gennaio, ha fatto parecchio rumore. E, come sempre, non hanno tardato a sopraggiungere mille ipotesi (alcune alquanto surreali) sul possibile motivo di una mancanza tanto eclatante. Del resto c’era da aspettarselo, visto il successo del programma di Italia 1 dovuto anche alla coppia Belen-Mammucari ormai ben rodata. Dopo giorni di rumors è stata la stessa Mediaset a diffondere un comunicato ufficiale, per mettere a tacere le voci di corridoio una volta e per tutte.

Quando Teo Mammucari non ha fatto il suo ingresso nello studio de Le Iene lo scorso 24 gennaio, i telespettatori sono stati letteralmente presi alla sprovvista. La coppia formata insieme a Belen Rodriguez è ormai una certezza per lo show di Italia 1 e un’assenza improvvisa come questa ha inevitabilmente fatto calare l’ombra del sospetto in merito alle sorti del conduttore.

Le ipotesi non hanno tardato ad arrivare, da chi pensava che il forfait di Mammucari fosse legato a un problema di salute fino a chi – in modo alquanto surreale – ha ipotizzato che potessero esserci degli attriti con Belen. Ipotesi ben lontana dalla realtà, visto il rapporto di amicizia e profonda stima che li lega (è stato proprio il conduttore a volere fortemente Belen alla conduzione de Le Iene). In più si erano aggiunte anche le voci raccolte da Tv Blog, secondo le quali il problema sarebbe stato a monte, causato da divergenze tra Mammucari e il programma stesso.

A mettere un freno ai rumors ci ha pensato la stessa Mediaset che ha diffuso un comunicato ufficiale: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida de Le Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belen alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato a Le Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Chi è Max Angioni, nuovo conduttore de “Le Iene” insieme a Belen

Nessun attrito né divergenza, dunque, ma solo la fine di un rapporto lavorativo che lascia spazio ai futuri progetti del conduttore. Ad affiancare Belen a Le Iene, cercando di colmare il vuoto lasciato da Mammucari, ci penserà Max Angioni che in verità è un volto già noto ai telespettatori di Italia 1 (e non solo).

Classe 1990, Angioni si dedica alla recitazione sin da giovanissimo e nel 2019 diventa uno dei volti emergenti della comicità italiana, grazie alla partecipazione a Zelig Time. Nel programma dà prova del suo talento e della sua creatività, conquistando il pubblico con personaggi come John Snow (parodia de Il Trono di Spade) e Aquaman (imitazione burlesca del personaggio interpretato al cinema da Jason Momoa).

A confermare il successo di Max Angioni agli occhi del grande pubblico è, però, dapprima la partecipazione del comico a Italia’s Got Talent (dove conquista il podio) e poi alla seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Infine la presenza come ospite fisso a Le Iene, lo show in cui si prepara a debuttare nelle inedite vesti di conduttore.