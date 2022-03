Le note potenti ed emozionati di I have nothing di Whitney Houston sono state il lasciapassere per la vittoria di Antonio Vaglica a Italia’s Got Talent 2022, insieme alla sua voce che ha incantato il pubblico e i giudici.

Solo 18 anni, Antonio Vaglica è di Mirto Crosia in provincia di Cosenza, insieme al primo posto si è aggiudicato anche un assegno di 100mila euro.

Chi è Antonio Vaglica, il vincitore di Italia’s Got Talent 2022

Lunghi capelli ricci, una voce che riesce a raggiungere il cuore, un brano potente e difficile come I have nothing di Whitney Houston, che ha interpretato senza sbavature ed emozionando: Antonio Vaglica ha vinto Italia’s Got Talent 2022, sfidandosi sul podio per il primo posto con il ballerino non udente Simone Corso e l’illusionista toscano Francesco Fontanelli. Tra i tre è stato lo studente 18enne di Mirto Crosia, piccolo comune in provincia di Cosenza, a ottenere la vittoria.

E per lui questa vittoria è stata una grandissima emozione, come ha commentato anche ai microfoni di Sky Tg 24: “Questa è stata una sera fantastica, non avrei mai immaginato di arrivare sul podio però questa è la prova che i sogni possono diventare realtà”.

E i suoi sogni hanno preso la forma di una vittoria importante, un bel traguardo per un giovane talento che ha dimostrato di avere voce ma anche grande sensibilità, riuscendo a trasmettere le emozioni al pubblico.

Ma questa per lui non è stata la prima volta in televisione, infatti aveva già preso parte a Sanremo Young nel 2019. Durante Italia’s Got Talent 2022 ha ottenuto l’accesso alla finale grazie al Golden Buzzer di Elio, dopo aver portato sul palco il brano SOS d’un terrien en detresse di Daniel Balavoine.

Antonio Vaglica, il successo sui social

Antonio Vaglica è presente sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 19mila follower. Non sono molti gli scatti e lì – nei giorni scorsi – ha ricordato con un post di seguire la puntata finale dello show. Nelle storie, dopo la vittoria, ha poi voluto esprimere ancora una volta le sue grandi emozioni condividendo il post del profilo ufficiale della trasmissione aggiungendo un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno votato: “Grazie a tutti per avermi sostenuto davvero! Sembra un sogno”, ha scritto. Tanti anche i complimenti di apprezzamento per questo giovanissimo cantate con un talento raro. Antonio ha, inoltre, un profilo molto seguito su TikTok, dove condivide video in cui canta e grazie ai quali si può apprezzare la sua splendida voce.

La finale di Italia’s Got Talent 2022

Si è chiusa con la vittoria del giovane cantante Antonio Vaglica la dodicesima edizione di Italia’s Got Talent 2022. Lo show è andato in onda su Sky e ha visto nel ruolo di presentatrice Lodovica Comello. Ruolo di giudici, invece, a Mara Maionchi, Elio, Federica Pellegrini e Frank Matano. Nel corso dell’ultima serata anche grandi ospiti: a partire da Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, protagonisti della pellicola cinematografica uscita di recente Corro da te.

E poi Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda. Per chi volesse rivivere le emozioni dello show il 30 marzo andrà in onda su Sky il Best of dell’intera dodicesima edizione di Italia’s Got Talent 2022.