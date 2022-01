LOL – Chi ride è fuori: dove e quando vedere gratis la seconda stagione in streaming

Attendevamo tutti la notizia, complice il grande successo della prima stagione e il cast d’eccezione già svelato dei nuovi episodi. Così LOL – Chi ride è fuori si prepara a entrare, di nuovo, nelle nostre case per tenerci compagnia e per farci sorridere, perché noi sì che lo possiamo fare.

La seconda stagione sarà disponibile gratuitamente e in streaming per tutti gli iscritti al programma Amazon Prime.

LOL – Chi ride è fuori: ecco quando vedere la seconda stagione

Non dovremmo aspettare poi molto per vedere la seconda stagione del comedy show firmato da Amazon Prime che sbarcherà proprio sulla stessa piattaforma a febbraio con sei episodi. A mantenere la serietà, per vincere il gioco, ci saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Mago Forest, Maria Di Biase, Alice Mangione, Tess Masazza, Max Angioni, Gianmarco Pozzoli. Le risate, quindi, sono garantite, a maggior ragione che alla conduzione del gioco ci saranno Fedez e Frank Matano.

I primi quattro episodi della stagione di LOL – Chi ride è fuori, saranno disponibili in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video e quindi visibili da tutti gli abbonati Prime a partire da giovedì 24 febbraio. Per vedere la semifinale e la finale, invece, dovremmo attendere il 3 marzo, data in cui potremmo sapere chi è il vincitore di game show, ovvero colui che sarà riuscito a non ridere per sei lunghe ore.

LOL – Chi ride è fuori: come vedere la seconda stagione

LOL – Chi ride è fuori è un game show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, trasmesso in più di 240 Paesi del mondo. Tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime Video potranno quindi guardare la seconda stagione tramite App Prime, smart Tv, Fire Tv, Chromecast e tutti i dispositivi portatili. È possibile scaricare anche gli episodi sui device mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi.

Chi non è ancora abbonato ad Amazon Prime può farlo adesso e ottenere un periodo di prova gratuito di un mese per accedere e provare tutti i vantaggi previsti dal programma, tra cui anche la visione del grande catalogo sulla piattaforma video e le due stagioni di LOL – Chi ride è fuori.

