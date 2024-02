Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Maria Esposito, attrice interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori

Il fenomeno Mare Fuori ha portato un’enorme attenzione sui protagonisti della serie Rai, comprensibilmente. Una giovane in particolare è finita al centro dell’interesse dei social. Parliamo di Rosa Ricci, citando il suo personaggio. Nella vita reale però il suo nome è Maria Esposito e, pur non avendo preso parte alla prima stagione, ha saputo conquistare i cuori di tanti. Il suo è divenuto un personaggio cruciale e il viso della giovane interprete è apparso un po’ ovunque, tra televisione, teatro e social.

Tutto ciò ha generato anche un prevedibile interesse per la sua vita privata. Chi è il fidanzato di Maria Esposito? Ecco cosa si chiedono in tanti, soprattutto dopo il suo addio al collega attore Antonio Orefice, che nella serie ha interpretato Antonio Ascione, detto “Totò”.

Chi è il fidanzato di Maria Esposito

Dal mondo della televisione a quello dei social, il nuovo fidanzato di Maria Esposito sarebbe Gennaro Lillo. I suoi fan però lo conoscono come Jey Lillo. Si tratta di un ben noto tiktoker napoletano, che incentra i suoi contenuti su dei numeri di magia.

Avrebbero iniziato a frequentarsi a settembre 2023, concedendosi un weekend a Ibiza agli inizi di ottobre. Lillo porta i suoi trucchi avvincenti per le strade delle città italiane, incontrando e ammaliando spesso numerosi VIP. È accaduto di recente con i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, ad esempio.

Al di là dei social, ha provato anche ad ampliare la propria platea di pubblico, partecipando a Tu Si Que Vales. TikTok resta però il suo regno indiscusso. Si è iscritto alla piattaforma nel 2020, pubblicando i primi video e raggiungendo il milione di visualizzazione in circa 24 ore. Un vero e proprio fenomeno. Compresa l’opportunità molto ghiotta, si è dedicato all’attività di content creator al 100%, creando filmati sulla scia di quelli che un tempo proponeva Dynamo, tra i suoi idoli.

Gennaro Lillo e Maria Esposito sarebbero a tutti gli effetti una coppia felice, che però preferisce tutelare a ogni costo la propria privacy. Uscire allo scoperto vorrebbe dire consentire l’accesso del pubblico in un mondo che è soltanto il loro. Stessa linea seguita da Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario, usciti allo scoperto soltanto dopo mesi di relazione.

Maria Esposito, addio ad Antonio Orefice

Era scoppiata la scintilla dell’amore sul set di Mare Fuori. Non si parla di Rosa Ricci e Carmine, bensì di Maria Esposito e Antonio Orefice. Un sentimento durato fino a maggio 2023, per poi naufragare in malo modo, pare.

I due attori si erano spessi mostrati sorridenti sui social, ma qualcosa è di colpo cambiato in maniera radicale. Entrambi hanno scelto di cancellare le rispettive fotografie dai propri profili. Si sono inoltre bloccati a vicenda. Nessun segnale di un addio sereno e pacifico, dunque. Riservati in passato sulla loro vita privata, hanno deciso di continuare su questa via, mostrando maturità e rispetto nei confronti dell’altro/a. Nessun messaggio social pubblico o attacco nelle storie.

Ognuno per la sua strada, che ha portato lei a teatro con lo spettacolo di Mare Fuori e lui a Pechino Express, in compagnia dell’amico di set Artem.