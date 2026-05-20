Mara Venier, festa in famiglia con Tommaso Cerno e Giada Balloch a due mesi dal caso Rai

IPA Mara Venier

Mara Venier alla laurea di Giada Balloch in versione zia acquisita. Uno spettacolo pirotecnico nel cielo della Capitale ha suggellato, nella serata del 18 maggio, i festeggiamenti per il conseguimento del titolo accademico della giovane, che ha concluso il proprio percorso accademico presso la John Cabot University, prestigioso ateneo statunitense con sede a Roma, caratterizzato da un bacino studentesco internazionale e da rette annuali comprese tra i 10 e i 19 mila euro. All’evento, accanto ai familiari, era presente anche la conduttrice di Domenica In, legata da un consolidato rapporto professionale e personale alla famiglia della neolaureata.

Chi è Giada Balloch

Giada è la figlia di Stefano Balloch, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e marito del giornalista Tommaso Cerno. Il legame tra il giornalista e Mara Venier si è rafforzato nell’ultimo anno grazie alla collaborazione a Domenica In, dove il direttore del Tempo è stato chiamato a curare gli approfondimenti dedicati all’attualità e alla politica. Una figura che la conduttrice ha fortemente voluto al suo fianco e che è rimasta in dubbio fino alla conferma ufficiale arrivata proprio durante la prima puntata dello show domenicale.

Nel corso della serata, documentata attraverso diverse storie condivise su Instagram, la conduttrice di Rai1 ha preso attivamente parte ai festeggiamenti, esibendosi al microfono e rivolgendo un discorso pubblico alla neolaureata e ai suoi genitori. Venier ha sottolineato lo stretto legame che la unisce alla coppia: “Il tuo intuito mi ha sempre portato sulla strada giusta”, ha dichiarato rivolgendosi a Cerno. Ha poi rievocato un aneddoto privato: “Quando quella sera a Fregene ho detto: ‘Beh, che bella famiglia, come vorrei fare parte di questa famiglia?’, devo dire che dopo un anno io faccio parte di questa famiglia“. Chiamando poi sul palco Stefano Balloch, la conduttrice ha concluso: “Vien qua, non stare in disparte. Per cui Giada, oggi è un giorno importante. Io in qualche maniera mi sento parte della vostra famiglia e ti voglio bene. Auguri”.

Le parole di Tommaso Cerno

Anche Tommaso Cerno ha celebrato pubblicamente il traguardo sui propri canali social, pubblicando un messaggio di congratulazioni rivolto alla ragazza: “Congratulazioni di cuore Dott.ssa Giada Balloch per aver raggiunto questo importante traguardo”.

La celebrazione privata giunge a due mesi di distanza da una controversia mediatica che aveva coinvolto direttamente la giovane e la produzione del daytime di Rai1. Lo scorso marzo, il profilo social Boicotterai aveva segnalato un’anomalia sul curriculum pubblico di Giada Balloch. Sulla sua pagina LinkedIn era stata infatti inserita la qualifica di social media manager per conto di Domenica In, con decorrenza coincidente con l’ingresso di Cerno nel gruppo di lavoro del programma.

Il caso aveva sollevato polemiche sulla stampa e sui social, spingendo la televisione di Stato a intervenire tempestivamente. Attraverso una nota ufficiale, l’azienda di Viale Mazzini aveva smentito “categoricamente la notizia secondo la quale la signora Giada Balloch abbia contratti di collaborazione con la Direzione Intrattenimento Day Time e con qualsiasi altra Direzione Rai”. A seguito della smentita aziendale, la posizione lavorativa sul profilo della giovane era stata modificata, sostituendo il riferimento specifico al programma televisivo con una dicitura generica legata ad attività di “influencer marketing”. Il clima di tensione legato alla vicenda si è comunque dissolto nel corso del ricevimento romano, conclusosi con il brindisi e i festeggiamenti per il titolo accademico.