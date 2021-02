Veronica Pivetti torna in tv con Parlami D’amore e ritrova Paolo Conticini

editato in: da

Un duo di artisti che in televisione aveva già fatto breccia nel cuore del pubblico e che ora è pronto a tornare per una serata dedicata ai sentimenti e alla musica.

Stiamo parlando di Veronica Pivetti e Paolo Conticini che, nella serata di sabato 13 febbraio, andranno in onda su Rai1 con Parlami d’amore, il primo di una serie di cinque appuntamenti totali dal titolo A grande richiesta.

Si tratta di serate che vedranno alternarsi presentatori diversi e che per la prima puntata vedranno in onda i due attori, che hanno già lavorato assieme nella serie televisiva Provaci ancora prof!. Classe 1965 Veronica Pivetti è un’artista a tutto tondo: doppiatrice, attrice e presentatrice, nella serie con Paolo Conticini interpretava l’insegnante di lettere Camilla Baudino.

Classe 1969, attore e conduttore, Paolo Conticini nella tanto amata serie tv che ha tenuto incollato il pubblico alla televisione per sette stagioni interpretava il commissario di Polizia Gaetano Bebardi. E sabato sera li si potrà ammirare nuovamente insieme sul piccolo schermo, in un’altra veste, per il primo appuntamento del ciclo di A grande richiesta.

In occasione della puntata del 13 febbraio si inizia con Parlami d’amore, una serata dedicata ai sentimenti e alle canzoni che lo hanno raccontato. Sono previsti diversi ospiti che saliranno sul palco, sotto la direzione artistica Massimo Romeo Piparo.

Gli appuntamenti successivi con A grande richiesta saranno quattro e si possono già anticipare le tematiche e i presentatori.

Il 20 febbraio andrà in scena Minaccia bionda, una serata tributo dedicata a Patty Pravo che vedrà alla conduzione Flavio Insinna e in studio numerosi ospiti, sotto la direzione artistica di Pino Strabioli.

Che sarà sarà, invece, andrà in onda il 27 febbraio con la reunion dei Ricchi e Poveri. Carlo Conti sarà il conduttore e i direttore artistico della serata, da un’idea di Danilo Mancuso.

Nel mese di marzo si celebreranno i settant’anni di Loredana Bertè nella serata a lei dedicata Non sono una signora. A condurre questo appuntamento sarà Alberto Matano, con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Chiuderà il ciclo di eventi A grande richiesta un grande one man show che vedrà protagonista Christian De Sica.

E ora si attende il via di sabato 23 febbraio insieme a Veronica Pivetti e Paolo Conticini, per una serata dedicata alla musica e all’amore.