Veronica Pivetti si confessa dalla Venier: la rinascita dopo la depressione

Sorridente più che mai, oggi Veronica Pivetti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro Solo per donne, l’attrice e scrittrice italiana si è confessata agli spettatori del programma di Rai 1 raccontando un particolare doloroso della sua vita.

Seduta sulla sua poltrona, posta al centro dello studio televisivo, Veronica ha aperto il suo cuore a Mara Venier raccontando di aver vissuto a causa della depressione uno dei periodi più difficili. Ha ricordato quel momento con un po’ di emozione ma senza alcuna vergogna, il primo passo per guarire da questa malattia infatti è parlarne, ha ribadito lei.

Tutto ha avuto inizio all’età di 35 anni, all’epoca la donna era impegnata sul set della serie Il Maresciallo Rocca. “È importante chiedere l’aiuto della famiglia, per quanto possa essere pesante per chi ti sta accanto”, così Veronica ha ricordato i 6 terribili anni trascorsi a combattere la depressione, sconfitta poi grazie all’aiuto di specialisti e alla vicinanza dei suoi affetti.

Ma ormai quei momenti rappresentano solo un lontano ricordo, oggi l’attrice e scrittrice italiana è rinata letteralmente, e tra nuovi progetti e sfide ha ripreso totalmente in mano la sua vita.

Complici della sua guarigione i genitori, da sempre al suo fianco. Non sono mancate infatti lacrime di commozione proprio guardando un video dedicato alla sua famiglia che la produzione di Domenica In le ha riservato. “Mi commuovo facilmente” ha ammesso la Pivetti, “i conflitti ci sono in tutte le famiglie ma noi abbiamo ancora voglia di vederci e raccontarci le cose”.

Non sono mancati in fine aneddoti sulla sua carriera televisiva, Veronica ha ricordato con grande divertimento la collaborazione con Carlo Verdone (è stato proprio l’attore e regista italiano a lanciarla nel film Viaggio di Nozze).

Attrice, conduttrice, doppiatrice e scrittrice, la Pivetti attualmente è impegnata su più fronti eccellendo in ognuno di essi. La donna, reduce dal successo del suo libro Solo per donne sta per debuttare nella nuova stagione di Amore Criminale.

Estremamente creativa e vitale, l’eclettica Veronica ha confessato a Mara Venier che tra i suoi progetti futuri c’è quello di voler realizzare una serie basata sul suo ultimo libro.