La terza puntata dei Live di X Factor 2023 è stata all’insegna della musica ribelle. Una scelta coraggiosa, che ha permesso di portare sul palco alcuni dei brani più importanti. La musica è uno dei mezzi più potenti per lanciare messaggi, del resto. Ma chi è stato eliminato durante il terzo Live? Durante il ballottaggio, i concorrenti si sono sfidati sulle note di Kiss e Pensiero Stupendo. A dover lasciare la gara, però, è Gaetano De Caro, con il parere contrario di tre giudici su quattro.

Il ballottaggio tra Gaetano De Caro e gli Stunt Pilots

Le squadre di Fedez, Dargen D’Amico, Morgan e Ambra Angiolini si sono sfidate fino alla fine, fino al ballottaggio, dove Gaetano De Caro e gli Stunt Pilots hanno proposto i loro cavalli di battaglia. Ma per De Caro, già al ballottaggio durante il secondo Live contro Asia, questo non è bastato. La band di Dargen D’Amico – gli Stunt Pilots – ha proposto una versione di Kiss di Prince, molto energica e orecchiabile. De Caro, della squadra della Angiolini, invece ha preferito un grande classico della musica italiana, ovvero Pensiero Stupendo di Patty Pravo.

Il sogno di arrivare in finale di Gaetano De Caro si è scontrato con la dura realtà, e nemmeno il suo cavallo di battaglia ha potuto salvarlo. I giudici, dunque, hanno scelto di far passare la band Stunt Pilots. Morgan – al secolo Marco Castoldi – è stato piuttosto perentorio nel suo giudizio. “Elimino i meno pronti per proseguire un percorso professionale, elimino Gaetano”. Anche Fedez ha espresso un parere simile.

La reazione di Gaetano De Caro

Per Born This Way di Lady Gaga, il 17enne ha ricevuto moltissimi apprezzamenti: la crescita c’è stata, ma il suo talento deve ancora maturare. De Caro, che in arte si chiama Be Claire, ha comunque ringraziato per l’opportunità, rivolgendosi in particolar modo ad Ambra Angiolini. “È stato bellissimo, volevo ringraziare Ambra e tutti voi. Sapevo questo, lo immaginavo, me la tiravo in senso negativo già dai casting, però è stato stupendo. Grazie mille”.

Giovanissimo, con tante speranze e sogni da coltivare, De Caro non abbandonerà di certo la strada verso la musica. Anzi. Francesca Michielin, la conduttrice di X Factor, gli ha chiesto quali sono i suoi programmi, e lui non ha esitato un solo secondo: “Continuerò a studiare, devo anche tornare a scuola”. Gambe in spalla, e tanta voglia di arrivare, un giorno.

Chi è Gaetano De Caro, il cantante eliminato da X Factor

Già nella seconda puntata dei Live di X Factor Gaetano De Caro aveva diviso sia il pubblico che i giudici, in quanto è stato ritenuto troppo “timido”, ben poco sciolto sul palco, complice probabilmente la giovane età. Sin da bambino, però, è stato a contatto con la musica: ha esplorato diversi generi, da Lana Del Rey a Marilyn Manson, così come Lady Gaga. Il suo sogno è sempre stato quello di esprimere con la musica messaggi ed emozioni. Purtroppo, però, è stato ritenuto ancora troppo acerbo dai giudici. Quando è stato ammesso ai Bootcamp, ha dedicato la sua vittoria al papà che non c’è più. “Sarebbe stato orgoglioso”.