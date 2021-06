La Regina del Bhutan compie 31 anni: è la più giovane del mondo

editato in: da

Jetsun Pema del Bhutan, la Kate Middleton d’Oriente

Si chiama Jetsun Pema, è la Regina del Buthan e per festeggiarla la Casa Reale ha pubblicato su Instagram un nuovo ritratto ufficiale. Il 4 giugno infatti la più giovane Sovrana del mondo compie 31 anni: la moglie di Jigme Khesar e mamma dei due principini Namgyel e Ugyen, ha ricevuto un toccante messaggio di felicitazioni. “Quest’anno più che mai siamo grati di avere Sua Maestà come nostra Regina gentile e benevola – si legge su Instagram. È la nostra ispirazione al servizio della nazione e riempie i nostri cuori di coraggio e speranza”.

La coppia di reali è amatissima nel Buthan, tanto da essere uno dei paesi più felici del mondo. La Regina è sempre stata particolarmente apprezzata dal popolo, perché molto attenta ai diritti umani e alla lotta alla violenza di genere.

Nata il 4 giugno 1990 da una famiglia borghese, Jetsun Pema è diventata la regina più giovane del mondo a 21 anni. Appassionata d’arte ed è capitana della squadra di basket a scuola, ha sposato nell’ottobre del 2011 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, anche conosciuto come Re Drago. Una vera e propria favola moderna che ha fatto sognare gli animi più romantici.

Il primo incontro fra i due è infatti pare che sia avvenuto quando la giovane aveva solo sette anni in un parco di Thimphu, la capitale del Regno. Il loro amore però era già scritto: dopo dieci anni, nel 2007, si sono incontrati ad un picnic – quando Jigme doveva ancora diventare Re – e da allora non si sono più lasciati.

Nonostante i dieci anni di differenza, la coppia è sempre stata molto affiatata: i due hanno tenuto a lungo la loro relazione segreta, ma Jetsun Pema prima di convolare a nozze e diventare Regina ha voluto coltivare le sue passioni, andando a Londra per studiare relazioni internazionali, psicologia e storia dell’arte al Regent’s College.

Dopo la laurea, nel maggio 2011, Jigme ha annunciato in Parlamento il fidanzamento ufficiale: “Molti hanno la loro idea di come dovrebbe essere una regina”, ha detto il sovrano in quell’occasione, “straordinariamente bella, intelligente, aggraziata. Per me conta che come individuo sia un buon essere umano e che come regina che sia pronta a servire la sua gente e il suo Paese. Io la mia regina l’ho trovata e il suo nome è Jetsun Pema“.

Il Re per lei ha rinunciato persino alla poligamia con un giuramento solenne: “Ho scelto lei e lei soltanto”. Le nozze si sono svolte nell’ottobre del 2011, nel 2016 – anno in cui ha incontrato anche Kate Middleton – la Regina ha dato alla luce il principe ereditario Jigme Namgyel Wangchuck ed mentre nel 2020 è nato il piccolo Jigme Ugyen.