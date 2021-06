Kate Middleton, le confessioni private su Harry e Meghan: parla un amico

editato in: da

Un amico di Kate Middleton rivela le confessioni private della duchessa di Cambridge su Meghan Markle e Harry. Secondo quanto svelato dalla fonte sulla rivista Star, la moglie di William avrebbe tentato di fermare i Sussex prima dell’intervista con Oprah Winfrey.

Kate avrebbe cercato di parlare con Meghan e Harry per convincerli a fare un passo indietro, ma soprattutto rivedere i loro piani riguardo il futuro. “Ha detto a tutti gli amici che non era troppo tardi per riportare Harry e Meghan a casa”, ha svelato l’insider, secondo cui la Middleton avrebbe usato “l’approccio della Regina”, nella speranza che i Sussex potessero tornare a casa. “L’istinto naturale di Kate è cercare di appianare le cose”, ha concluso l’amico, secondo cui, anche dopo l’intervista a Oprah, la moglie di William sarebbe passata sopra ad alcune dichiarazioni della Markle.

Come è noto nel corso dell’intervista Meghan ha svelato che Kate l’avrebbe fatta piangere. “La settimana del matrimonio è stata dura per me – ha raccontato -. Lei era irritata per qualcosa. Ma si è scusata. Mi ha portato dei fiori e un biglietto di scuse. Ha fatto ciò che avrei fatto anch’io se sapessi di avere ferito qualcuno. Me ne sarei assunta la responsabilità”. Parole di fronte alle quali Kate, per il bene della Royal Family, ha scelto di tacere.

Non a caso l’amico della duchessa di Cambridge rivela che sarebbe stata lei la prima persona ad avvicinarsi a Harry durante i funerali di Filippo per parlare con lui. Poco dopo la stessa Kate avrebbe spinto William a parlare con suo fratello per tentare di appianare le divergenze sorte proprio a causa dell’intervista. Impeccabile e sempre sorridente, la Middleton ha ormai un ruolo primario a Corte, conquistato anche a discapito di altri membri della famiglia reale, come Beatrice ed Eugenia di York, le cugine di suo marito con cui non avrebbe un buon rapporto.

La Regina le avrebbe dunque affidato una missione importante, forte delle sue doti di mediatore, portare la pace fra Harry e William. L’obiettivo? Spingere i Sussex a tornare a Londra e riunirsi alla Royal Family. Una missione (quasi) impossibile, ma non per Kate.