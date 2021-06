Eugenia di York ferita da Kate Middleton: è guerra

editato in: da

Kate Middleton, i look pastello: abito rosa e cappotto celeste

Non c’è pace per la Royal Family, divisa da gelosie e lotte interne. Questa volta a riaccendersi è la rivalità fra Eugenia di York e Kate Middleton. La figlia di Sarah Ferguson infatti sarebbe rimasta ferita da alcuni comportamenti della moglie di William.

Eugenia, come riporta Express Uk, sarebbe stata infastidita dalla scelta di Kate di non coinvolgerla in alcune iniziative. In particolare la principessa e sua sorella Beatrice avrebbero sempre patteggiato per Meghan Markle, considerando Kate come una donna che “ama rubare la scena agli altri”.

“Kate è entrata nella scena reale e ha rubato abbastanza rapidamente i riflettori – ha spiegato una fonte -. Ha continuato a fare notizia durante tutto il suo periodo come reale lavoratrice. L’attenzione, gli elogi e i fan adoranti non sono stati una pillola facile da ingoiare per la principessa Eugenie”.

Nell’ultimo periodo fra Eugenia e Kate sarebbe calato il gelo, anche a causa delle tensioni fra i Cambridge e i Sussex. Una nuova preoccupazione per la Regina che negli ultimi mesi ha tentato in tutti i modi (e senza successo) di tenere unita la famiglia. La Sovrana avrebbe dato proprio alla Middleton il compito di portare la pace fra William e Harry, ma l’impresa potrebbe rivelarsi più ardua del previsto anche a causa dell’intromissione di Eugenia.

La principessa di York e sua sorella Beatrice già in passato si erano scontrate con Kate, ma i rapporti si sarebbero inaspriti ulteriormente. Eugenia, in particolare, si sarebbe sentita snobbata dai Cambridge che, ora che sono in prima fila con i riflettori puntati, avrebbero assunto un atteggiamento ancora più gelido nei suoi confronti. A questo si aggiunge il legame fortissimo della principessa con Harry. I due cugini hanno sempre avuto un ottimo rapporto e la figlia di Sarah Ferguson conosceva Meghan Markle ancora prima che si fidanzasse con il suo futuro marito.

A raccontarlo, qualche anno fa, era stata proprio l’ex attrice che aveva indicato Eugenia come una fra le sue più care amiche. “Io e Eugenia ci siamo conosciuti prima che incontrassi Harry – aveva svelato -. È stato molto confortevole essere amici come coppie”. Inevitabile dunque che Eugenia si sia schierata dalla parte dei Sussex, inasprendo i rapporti con Kate Middleton.