Beatrice e Eugenia, mamme ribelli: non accettano consigli sui loro figli

Beatrice di York compie 32 anni: il legame con la Regina e la rivalità con Kate Middleton

Le Principesse Beatrice e Eugenia di York, figlie del Duca Andrea di York, secondo figlio maschio della Regina Elisabetta, sono molto affiatate. Cresciute insieme, hanno condiviso i momenti più importanti della loro vita, quelli più difficili e quelli più felici. E, come è facile immaginare, sono accumunate dalla stessa visione del mondo e dagli stessi principi.

Se Eugenia è da poco diventata mamma del suo August, nato lo scorso febbraio, Beatrice ha recentemente annunciato la sua gravidanza. Insomma, a distanza di poco tempo, entrambe stanno provando la gioia della maternità. E, come spesso capita, i neo-genitori o chi sta per dare alla luce un figlio, vengono spesso inondato dà consigli che, a volte, non sono richiesti e tanto meno graditi.

In particolare, Beatrice ed Eugenia, mostrando una vena ribelle che, invece, tengono nascosta durante gli impegni istituzionali a cui prendono parte in nome della loro appartenenza alla Famiglia Reale, sembrano poco inclini ad ascoltare i suggerimenti altrui, senza troppo nascondere il fastidio.

Lo sa bene il giornalista Piers Morgan che, essendo padre di ben quattro figli, ha provato a suggerire alle due Principesse come gestire il piccolo August e il nascituro che Beatrice porta in grembo. La loro reazione è stata eloquente: entrambe, stando a quanto raccontato dal presentatore, hanno sollevato il sopracciglio quasi infastidite. Lo hanno poi bloccato e, pur ringraziandolo, hanno preferito non ascoltare oltre.

Insomma, entrambe hanno l’idea ben chiara su che tipo di educazione impartire ai loro pargoli. Eugenia, mamma attenta e affettuosa, si sta prendendo cura del piccolo August e entrambi non attendono altro di poter fare la conoscenza del cuginetto o della cuginetta.

Beatrice, dal canto suo, insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi, si sta preparando nel migliore dei modi ad accogliere il suo primogenito. Una notizia, quella della sua gravidanza, che ha rallegrato tutti, in particolare la Regina Elisabetta, che sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita dopo la scomparsa del marito, il Principe Filippo, Duca di Edimburgo.

La nascita del figlio di Beatrice dovrebbe avvenire in autunno e, probabilmente, fino ad allora sarà impossibile conoscerne il sesso o il nome. Ciò che è certo è che c’è grande attesa per vedere entrambe le Principesse divertirsi insieme ai loro figli.