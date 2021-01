Sarah Ferguson: l’ex Altezza Reale diventa scrittrice

editato in: da

Sarah Ferguson, l’ex moglie del Principe Andrea, ha annunciato sul suo account Instagram l’uscita del suo nuovo libro, un romanzo storico rosa dal titolo Her Heart for a Compass.

La Duchessa di York ha descritto il contenuto del libro dal parco di Royal Lodge a Windsor dove vive, separata, con l’ex marito, e con la secondogenita Eugenia, che in attesa del primo figlio con Jack Brooksbank, si è trasferita dal Frogmore Cottage a casa della madre.

La Ferguson si è presentata in costume, cavalcando forse il successo della serie Bridgerton. Del resto il libro è ambientato nel diciannovesimo secolo: come l’ha descritto la stessa autrice, il romanzo è “una storia di formazione sull’essere coraggiosi e ribelli, e sull’audacia di seguire il proprio cuore contro ogni ostacolo”.

La storia si basa su un racconto romanzato della vita e della storia d’amore della sua prozia Lady Margaret Montagu Douglas Scott. Il libro sarà ricco di dettagli dell’era vittoriana e “attinge anche al mio viaggio di vita e alle mie esperienze”, ha detto la Ferguson.

L’ex moglie di Andrea ha rivelato di essersi imbattuta nella sua antenata dopo aver studiato le sue origini, rimanendone affascinata, proprio perché Margaret è il suo secondo nome: “Con eventi e fatti storici reali a portata di mano, la mia immaginazione ha preso il sopravvento. Ho inventato una storia per lei che includeva persone ed eventi reali, inclusi altri miei antenati”.

E ha anche aggiunto: “Ho creato un’amicizia tra la mia eroina e la principessa Louise, la sesta figlia della regina Vittoria, e ho tratto molti parallelismi dalla mia vita per il viaggio di Lady Margaret”.

La duchessa in passato ha scritto tanti libri per bambini – tra cui le serie Little Red e Budgie the Little Helicopter – ed è stata produttrice esecutiva del film storico del 2009 The Young Victoria.

Ma forse per lei era proprio giunto il momento di dare forma a questa storia, che aveva nel suo cuore da tempo: “Ho a lungo nutrito una passione per la ricerca storica e per raccontare le storie di donne forti nella storia attraverso il cinema e la televisione”, ha raccontato la Ferguson.