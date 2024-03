Fonte: Ipa Kaori, famosa modella dello spot della philadelphia: biografia e vita privata

Chi è vissuto negli anni ’90 non può non ricordarla: Kaori è stata la giapponesina accolta da una famiglia italiana per un periodo di studi protagonista dello spot pubblicitario, diventato un cult, per la crema spalmabile Philadelphia. La sua battuta, “poco poco” è ancora oggi un tormentone. Dopo il debutto in Italia, la carriera della modella e attrice hawayana di discendenza cinese si è spostata negli Usa dove ha preso parte a importanti produzioni nel cinema e nelle serie Tv. Nel 2014 è stata inserita dal sito People With Money, tra le 10 attrici più ricche al mondo con un fatturato di circa 46 milioni di dollari. Ben lungi dal cadere nel dimenticatoio, Kelly Hu, questo il vero nome dell’interprete di Kaori, ha continuato a essere attivissima al cinema e sul piccolo schermo.

I primi passi come modella e l’arrivo in Italia

Kelly Ann Hu è nata a Honolulu, alle Hawaii, il 13 febbraio del 1968. La ragazza ha origini cinesi, inglesi e hawaianee e nel 1985 è stata la prima giovane asiatica a conquistare il titolo di Miss Teen USA. Con la sua bellezza acqua e sapone e l’aspetto elegante, inizia a muovere i primi passi come modella e arriva in Italia nel 1991 all’età di 23 anni. L’occasione è appunto uno spot per una nota crema spalmabile al formaggio: la Philadelphia. Nella prima pubblicità, Kelly si fa conoscere come Kaori, una giapponesina arrivata per motivi di studio nel Bel Paese e accolta da una famiglia nostrana. La ragazza sa solo una parola che diventa un tormentone “poco, poco”. I figli della coppia le fanno moltissime domande a cui lei risponde sempre allo stesso modo tranne che alla domanda su quanto fosse buona la philadelphia. In quel caso, mano al vocabolario, Kaori dice “tanto, tanto”.

Nello spot Hu si fa talmente amare dal pubblico da essere richiamata per tutta una serie di pubblicità sempre per la crema spalmabile diventando un po’ un simbolo della philadelphia ed entrando nelle case di tutti gli italiani. Gira l’ultimo spot tra il 1997 e il 1998, in quel caso reclamizzava la versione light che nonno e nipote le rubano e all’esclamazione di Kaori “ma è finita”, l’anziano la prendeva bonariamente in giro: “Meglio, se è finita è ancora più leggera”.

La carriera di Kelly Hu

Inizialmente Kelly Hu intraprende la carriera di modella sulle orme della cugina, diventata molto nota in Giappone. Riguardo al concorso Miss Teen Usa, la madre le sconsiglia di partecipare perché, secondo la donna, gli Stati Uniti non erano ancora pronti ad accettare una modella asiatica per un ruolo così importante. Contro i pronostici materni, la giovane ottiene il titolo ma, per ironia della sorte, scopre che dopo la vittoria, per tutto l’anno, le è proibito apparire in attività al di fuori della competizione. Alla fine degli anni ’80 lavora in Giappone, in Italia e si trasferisce a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice. Nel 1987 infatti ottiene un ruolo nella famosissima sitcom “Genitori in blue jeans”. Nei primi anni ’90 appare anche nelle serie “Night Curt”, “Tour of Duty”, “21 Jump Street” e “Merlose Place”. Il primo ruolo cinematografico è nel 1989 in “Venerdì 13 parte VIII: Incubo a Manhattan”. Intanto, nel 1993 vince il titolo di Miss Hawaii USA e arriva in finale nell’edizione di Miss Usa che si tiene a Wichita in Kansas. Nel 1995 ottiene il ruolo di Seiko Kobayashi nella pellicola “Fino alla fine” di Frank A. Capello con protagonisti Russell Crowe ed Helen Slater. Anche se il film non è un gran successo, le apre le porte per interpretare diversi ruoli d’avventura sul piccolo e grande schermo.

Che fine ha fatto Kelly Hu dopo gli spot italiani

Nel 1997 Kelly Hu è stata ingaggiata per sei mesi per interpretare Rae Chang in Sunset Beach, l’anno successivo viene scelta per dare il volto a Michelle Chan nella serie televisiva “Nash Bridges” e per vestire i panni di Pei Pei “Grace” Chen in “Più forte ragazzi”. Nel 2002 è Cassandre nel film “Il Re Scorpione”, spin off della serie de “La mummia”, diretto da Chuck Russell con protagonista Dwayne Johnson. È poi sul set di “Amici x la morte” di Andrzej Bartkowiak nel ruolo si Sona. Hu prende parte persino a un film della Marvel, “X-Men 2” dove è la villain Lady Deathstrike e nel 2010 entra nel cast della serie televisiva “The Vampire Diaries” dove è la vampira Pearl. Successivamente interpreta la criminale China Na Wei in “Arrow”. Ma Hu presta anche la voce per doppiare un videogioco. Si tratta di Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lord in cui è il popolare personaggio Visas Marr e appare nel videogames Command & Conquer: Red Alert 3. Tra i film degli ultimi anni c’è “Alla scoperta di Ohana” del 2021 diretto da Jude Weng, mentre per il piccolo schermo ha preso parte a “Christmas Wonderland”, è apparsa in tre episodi di “L. A.’s Finest” ed è nel cast di “East New York”.

Vita privata e curiosità su Kelly Hu

Kelly Hu non risulta sposata e non ha figli, ma nella sua vita sentimentale non sono mancate delle relazioni importanti. Per alcuni anni è stata legata al banchiere Ahmad Ali Moussaul. Dopo la rottura con l’uomo, avrebbe iniziato una storia con il suo manager, il produttore Gordon Gilberstan. Alla carriera d’attrice l’ex “Kaori” ha affiancato l’attività imprenditoriale lanciando una linea di profumi e un brand di abbigliamento. Glam Mag nel 2014 l’ha nominata l’attrice più sexy del mondo. Interessata anche all’impegno umanitario, finanzia ed è spesso attiva in molti progetti benefici come quello per la costruzione di scuole in paesi poco sviluppati e per la lotta contro il cancro. Ha molte passioni, coltivate sin da piccola, come quelle per la danza, il canto e le arti marziali. Molto attiva sui social network, su Instagram la bella Kelly ha infatti un account con oltre 215 mila followers che riempie di immagini e video che promuovono le sue linee di prodotti, mostrano momenti della sua vita quotidiana e anche la partecipazione a eventi ufficiali e feste con gli amici. Ancora bellissima, sul suo profilo @kellyhu si trovano anche foto da giovane degli anni in cui aveva prestato il volto alla simpaticissima e dolce Kaori.