Sarah Ferguson risposa il principe Andrea

Certi amori non finiscono… e sembra essere ancora vivo e vegeto il sentimento tra Sarah Ferguson e l’ex marito il principe Andrea. Pare che i due, che continuano a vivere assieme seppur separati da anni, abbiano già tutto pronto per un secondo matrimonio. Un ritorno di fiamma che ha avuto la benedizione anche del Re Carlo, ma che dovrà essere mantenuto segreto.

La coppia di divorziati più felice del mondo

“Se il Duca e la Duchessa di York dovessero mai decidere di risposarsi, avrebbero la strada spianata, dato che Re Carlo avrebbe dato la sua benedizione” ha rivelato al Telegraph una fonte vicina a Buckingham Palace. Mentre il padre, principe Filippo, non vedeva di buon occhio Fergie – al punto da chiedere il suo allontanamento da corte – l’attuale Re non ha alcun problema con l’ex cognata e l’ha persino voluta in famiglia per i festeggiamenti dello scorso Natale.

Di possibili seconde nozze tra Sarah Ferguson e il principe Andrea si vocifera ormai da tempo. Seppur divorziati dal 1996, è dal 2008 – ben più di vent’anni – che la coppia è tornata a vivere sotto lo stesso tetto, mostrandosi spesso in pubblico insieme e scambiandosi frequenti commenti d’affetto. Il loro sembra essere un rapporto così idilliaco da aver fatto guadagnare il titolo di “coppia di divorziati più felice del mondo”.

Re Carlo approva, a una condizione

Elisabetta e il consorte si erano sempre opposti alle seconde nozze del figlio più problematico, il fratello Carlo, invece, si sarebbe dichiarato più che contento all’idea di un (ri)matrimonio di Andrea con la compagna di una vita Sarah. A patto, però, che la cerimonia si svolga senza clamori, in gran segreto e che sia annunciata soltanto a cose fatte.

Così, la coppia potrebbe riconvolare a nozze nella piccola cappella reale di All Saints, nascosta nel grande parco di Windsor. È la stessa chiesetta in cui Beatrice, la primogenita della coppia, sposò Edoardo Mapelli Mozzi a luglio 2020. La riservatezza della cerimonia, in quel caso, era però dovuta al Covid ancora in corso. Una situazione del tutto diversa dalla prima, fastosa, cerimonia di nozze che sancì l’ingresso a corte di Sarah Ferguson, che oggi combatte con un tumore alla pelle.

Il matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea

Sarah Ferguson e il duca di York si sposarono a Westminster il 23 luglio del 1986. Fu una cerimonia enorme e lussuosa, con la famiglia reale al completo e più di 100mila cittadini britannici radunati in piazza per ammirare la neoduchessa di York, fasciata in un enorme abito bianco, con i vaporosi capelli rossi a incorniciarle il viso. Fu un giorno felice, seguito da un matrimonio complesso.

Dalla relazione tra Fergie e Andrea, sono nate Beatrice e Eugenia, ma i figli non bastarono a tenere unita la coppia. Il principe, ufficiale della Marina Britannica, era sempre in viaggio e trascorreva solo pochi giorni all’anno con la moglie. Lei, dal canto suo, sopperiva alla mancanza del consorte – si dice – con facoltosi amanti americani. La coppia divorziò nel 1996, lo stesso anno in cui si separarono Carlo e Diana, ma continuarono a supportarsi a vicenda. Sarah c’è sempre stata per Andrea, nonostante i loschi scandali in cui lui è coinvolto.