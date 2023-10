Lutto per Sarah Feguson, la sua ex assistente personale Jenean Chapman è stata uccisa a Dallas alla fine di settembre. L’ex moglie del Principe Andrea ha espresso il suo cordoglio per la brutale morte con un post sul suo profilo Instagram dove si detta “scioccata e rattristata” dall’accaduto.

Sarah Ferguson, il post su Instagram per l’assistente uccisa

Altri problemi per Sarah Ferguson che è rimasta scioccata dall’aver appreso della morte violenta della sua ex segretaria personale, Jenean Chapman, che ha voluto ricordare con un lungo messaggio su Instagram. L’ex cognata di Re Carlo ha scritto: “Sono scioccata e rattristata nell’apprendere che Jenean Chapman, che ha lavorato con me come assistente personale molti anni fa, è stato assassinato a Dallas all’età di soli 46 anni”.

Ha voluto ricordare la donna con queste parole: “Jenean era leale, laboriosa, bella e divertente e mi si spezza il cuore per la sua famiglia e i suoi amici. L’ho sentita solo un paio di mesi fa e sembrava così felice”. Evidentemente Fergie era ancora in contatto con la sua ex assistente, malgrado sia passato molto tempo dalla fine della loro collaborazione.

Nel messaggio su Instagram la Ferguson ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia nell’affrontare un lutto così improvviso e scioccante e ha affermato di volerla sostenere anche concretamente: “La sua famiglia sta raccogliendo fondi per trasportare il suo corpo a New York e pagare le spese legali e funebri. Farò una donazione e sosterrò la famiglia in ogni modo possibile”.

Sarah Ferguson condivide il suo lutto

L’ex Principessa ha condiviso con queste parole un paio di foto, una che la ritrae anni fa in auto con Jenean all’epoca della loro collaborazione e un primo piano della donna uccisa. La sorella della vittima ha voluto ringraziare pubblicamente Sarah scrivendole tra i commenti: “Grazie per la tua continua gentilezza e sostegno nei confronti di mia sorella. Lavorare per te è stata la cosa migliore che le potesse capitare”. E ancora: “Grazie per aver condiviso la storia delle nostre sorelle. Jenean parlava del tempo trascorso con te come di uno dei momenti più belli della sua vita. Apprezziamo anche che tu ci abbia sostenuto mentre cerchiamo #JusticeforJenean”.

Fonte: Getty Images

Moltissimi i messaggi di cordoglio dei follower della Ferguson. La maggior parte è incredula per questa triste vicenda. C’è chi scrive: “È straziante”. “Sarah, mi dispiace tanto, so quanto sei vicino ai tuoi assistenti. Il mio amore per la sua famiglia e per te, mi manchi LYLAS”. “Mi dispiace tanto sentire questo! Sarah, sei davvero un essere umano gentile, sincero e meraviglioso. Un vero reale in tutto e per tutto”.

Stando a quanto riporta il Dallas Morning News, Il corpo di Chapman è stato trovato all’interno di un appartamento nel centro di Dallas, intorno alle 13:15 di lunedì 25 settembre. La polizia ha subito capito che si è trattato di omicidio e ha arrestato James Patrick, 48 anni, ad Austin.