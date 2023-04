Incoronazione di Re Carlo, Sarah Ferguson esclusa: “Ho altri piani”

Fonte: IPA Carlo e Camilla si muovono solo così: le carrozze dell’Incoronazione

L’evento più atteso dell’anno tra le teste coronate di tutta Europa è senza dubbio l’incoronazione di Re Carlo, ma Sarah Ferguson non è affatto dispiaciuta di non prenderne parte. L’ex moglie del Principe Andrea, ritornata in famiglia ufficialmente lo scorso natale, dopo aver ricevuto l’invito per trascorrere il 24 e il 25 dicembre insieme a tutti gli altri direttamente dall’ex cognato, è stata invece esclusa dalla cerimonia del prossimo 6 maggio. Ma lei, come confidato in una recente intervista, ha altri piani per quel giorno, e non dispera affatto per l’invito non ricevuto.

Re Carlo esclude Sarah Ferguson dalla sua incoronazione

Il 6 maggio è sempre più vicino, e la lista delle persone che non prenderanno parte all’incoronazione di Re Carlo si fa sempre più lunga: infatti, dopo il no di Meghan Markle, arriva la conferma che non vedremo neanche Sarah Ferguson. La ex moglie del Principe Andrea, che vive ancora con lui come se fossero sposati, è stata a lungo lontana dagli eventi ufficiali, sino al matrimonio del Principe Harry che, a differenza di William, l’ha fortemente voluta alle sue nozze. Sono seguite quelle di sua figlia, la Principessa Eugenie, e varie apparizioni al fianco di Andrea (come al Royal Ascot).

Insomma, i due non hanno mai confermato o smentito di essere tornati insieme, e lo scorso dicembre, dopo oltre vent’anni, Sarah Ferguson è stata invitata da Re Carlo a trascorrere il Natale con il resto della Famiglia Reale a Sandringham, invito preso al volo. Eppure, la Duchessa di York, non varcherà la porta dell’Abbazia di Westminster per l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. Come mai? Sarà pur vero che il Sovrano vuole assottigliare le fila della Corona inglese, e che quasi nessuno apparirà al suo fianco sul balcone per il saluto ai sudditi, ma siamo certi che un posto per Sarah in chiesa non sarebbe stato poi difficile da trovare.

Sarah Ferguson: “Guaderò l’incoronazione da casa”

Se abbiamo imparato a conoscere Sarah Ferguson in questi anni, sappiamo che è molto cambiata, e non direbbe mai una parola fuori posto nei confronti dei Windsor (come in passato). Per questo non ci stupisce che la Duchessa, intervistata nel programma tv Loose Women, per presentare il suo nuovo romanzo A Most Intriguing Lady, sia stata molto diplomatica nel commentare l’invito non ricevuto per l’incoronazione.

“Ho altri programmi per quel giorno” ha spiegato Sarah, che non sarà al fianco del Principe Andrea e delle loro figlie, Beatrice e Eugenie. “Amo guardare queste cerimonie da casa, in televisione non ti sfugge nessun dettaglio, puoi vedere tutto, i commentatori sono bravissimi”. Diplomazia a parte, la Ferguson ha poi spiegato di aver organizzato un piccolo ricevimento nel suo appartamento (che condivide con l’ex marito) per l’occasione.

“Ci sarà del té e dei sandwich al pollo per l’incoronazione, sarà molto divertente” ha confidato alle conduttrici del programma, ricordando loro che, comunque, lei e Andrea sono divorziati, quindi non si può avere tutto. Sarà questo il motivo della sua esclusione? Il non essere più un membro ufficiale della famiglia? Eppure, come ha raccontato nella stessa intervista, dopo la cerimonia incontrerà alcuni membri della Royal Family, per un festeggiamento privato in occasione del grande giorno.