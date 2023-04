Incoronazione, Harry ci sarà ma senza Meghan Markle: è ufficiale (anche il divorzio)

Harry sarà presente all’incoronazione di suo padre Carlo il prossimo 6 maggio, ma ci andrà senza sua moglie Meghan Markle che resterà in California coi figli Archie e Lilibet. È arrivata la conferma da Buckingham Palace.

Incoronazione Re Carlo: Harry sarà solo senza Meghan Markle

Con un ritardo di ben 9 giorni è arrivata la risposta di Harry e Meghan Markle all’invito per l’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio. Infatti, era richiesta una conferma entro il 3 aprile, conferma che è arrivata soltanto il 12 aprile. Finalmente quindi i dubbi si sono sciolti e l’organizzazione di Buckingham Palace può tirare un sospiro di sollievo, visto che il caos pare regni sovrano e ancora nemmeno Kate Middleton sa se indosserà la tiara oppure no.

Fonte: DiLei

La conferma di Palazzo

La risposta di Harry sembra un compromesso. Lui ci sarà all’incoronazione di suo padre, ma Meghan Markle no, resterà a casa. Questo è quanto riferito da un portavoce del Palazzo: “Buckingham Palace è lieto di confermare che il Duca di Sussex parteciperà alla cerimonia di incoronazione presso l’Abbazia di Westminster il 6 maggio. La Duchessa del Sussex rimarrà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet.

Meghan Markle, perché non andrà all’incoronazione

Una scelta che appare davvero molto strana, considerando come la Duchessa del Sussex ami essere sotto riflettori e quale occasione migliore se non quella di un’incoronazione. Dunque, si aprono scenari diversi da questo rifiuto.

Primo scenario, Meghan non è gradita

Meghan è persona non gradita a Carlo e probabilmente il Re avrà fatto pressioni perché la Markle rimanesse in California, limitando eventuali incidenti e malumori di Corte causati dalla sua presenza. Dunque, questo può essere il compromesso cui sono giunti il Sovrano e suo figlio per salvare la faccia di entrambi.

Secondo scenario, il rifiuto di Meghan

Al contrario, può essere stata Meghan a rifiutarsi di tornare a Londra. Persone a lei vicine avevano più volte confidato che la moglie di Harry non aveva più intenzione di trovarsi faccia a faccia con la famiglia del marito, soprattutto dopo il trattamento che le è stato riservato ai funerali della Regina Elisabetta dove è chiaramente apparsa isolata da tutti. Il suo ego è stato troppo ferito da William e Kate Middleton e da tutti gli altri membri della Famiglia Reale e ha preferito declinare l’invito.

Terzo scenario, Harry e Meghan non hanno soldi

Può essere che Lady Markle abbia deciso di restare in California, perché lei e Harry non possono affrontare le spese richieste per la partecipazione all’incoronazione: il viaggio, gli abiti, le tate per i figli ecc. Carlo su questo è stato molto chiaro, non ha intenzione di sborsare nemmeno una sterlina per la nuora che gli sta pure antipatica. Da qui la scelta di risparmiare. Rifiutare entrambi di partecipare all’incoronazione era impossibile e allora che vada solo il Principe.

Quarto scenario, Meghan resta in California a badare ai figli

Il 6 maggio è il compleanno del primogenito di Harry e Meghan. Archie compie 4 anni nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo e siccome non può partecipare alla cerimonia perché troppo piccolo, avrebbe dovuto passare il suo compleanno tutto solo, senza i suoi genitori. Da qui la decisione di Lady Markle di stare a casa coi figli e festeggiare il suo bimbo insieme alla piccola Lilibet di 22 mesi.

Quinto scenario, Meghan è incinta

Un’altra ipotesi dell’assenza di Meghan può essere che sia davvero incinta per la terza volta e quindi non se la senta di affrontare il lungo viaggio e soprattutto un weekend stressante come quello dell’incoronazione.

Sesto scenario, Harry e Meghan stanno per divorziare

Molto più probabile della gravidanza è il fatto che Harry e Meghan stiano per divorziare. La mancata presenza della Markle all’incoronazione di Carlo è un segnale inequivocabile della fine del loro matrimonio. In fondo è da mesi che i due non appaiono più insieme. La cerimonia del Re è l’inizio della fine della relazione tra Harry e Meg.