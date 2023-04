Incoronazione, Re Carlo non paga per Meghan Markle: Harry furioso

Re Carlo non intende sborsare nemmeno una sterlina per Meghan Markle e Harry è andato su tutte le furie sentendosi sempre più vittima di un meccanismo perverso che considera come scarti i figli cadetti. Sarebbe questo il vero motivo dietro al fatto che i Sussex non hanno ancora comunicato se ci saranno o meno all’incoronazione.

Carlo si rifiuta di pagare per Meghan Markle

Su un punto Carlo è sempre stato chiaro: non vuole pagare per Meghan Markle. Il Re lo avrebbe fatto presente a Harry fin dalla prima volta che il secondogenito gli ha parlato delle sue intenzioni di sposare l’attrice americana. Una linea di condotta che non avrebbe abbandonato nemmeno ora, alla vigilia dell’incoronazione. Il Re non vuole pagare la presenza a Londra della nuora, non intende farsi carico delle sue spese che quindi ricadranno tutte sulle spalle di Harry.

A sua volta il Principe è non poco preoccupato di dover sborsare una cifra non indifferente per soddisfare tutte le esigenze della mogliettina che ormai si è abituata a viaggiare su jet privati e a sfoggiare look da decine di migliaia di euro. E naturalmente per l’incoronazione del Re avrà bisogno di rifarsi il guardarobe.

Messo in crisi dall’enorme spesa che deve affrontare – per fortuna possono contare ancora su Frogmore Cottage per pernottare anche se hanno ricevuto lo sfratto – e dall’eterna frustrazione di essere considerato come lo scarto della famiglia, Harry è andato su tutte le furie. Risentito con suo padre, non ha ancora risposto all’invito per l’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio, mettendo in grave difficoltà il Palazzo che deve mettere a punto l’organizzazione dei trasporti, del pranzo e via discorrendo.

Harry e Meghan Markle, incoronazione a rischio

In molti ritengono che a Londra possa arrivare solo Harry, mentre Meghan resterebbe a casa coi figli Archie e Lilibet che comunque non potrebbero presenziare alla cerimonia. L’assenza della Markle non dispiacerebbe al Re che in fondo non ha mai apprezzato la nuora, troppo arrogante e lontana dalle tradizioni britanniche. Anzi, la questione dei soldi potrebbe essere stata utilizzata come escamotage per allontanarla. Pensare che stando a indiscrezioni i Sussex avrebbero voluto essere pagati 11 milioni di euro per partecipare all’incoronazione e invece non verranno rimborsati nemmeno per tutte le spese.

Fonte: DiLei

La rabbia di Harry

In ogni caso, la decisione di Carlo di non pagare per Meghan non sarebbe una vendetta dell’ultima ora del Sovrano per le accuse che i Sussex hanno rivolto contro di lui e contro Camilla. Avrebbe origini più lontane come rivelato nel libro Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed, pubblicato recentemente da Robert Jobson. Qui si racconta che quando Harry comunicò a Carlo la sua intenzione di sposare Meghan, l’allora Principe del Galles disse chiaramente a suo figlio che non poteva permettersi di mantenere anche lei come già faceva con Camilla e con William e Kate Middleton.

Questo fece infuriare Harry che si sentì ancora una volta maltrattato dal padre, come se fosse il figlio di serie B e col passare dei giorni la sua rabbia divenne esplosiva, fino a sfociare nei capricci infantili degli ultimi tempo con accuse infondate contro la sua famiglia. Persino la Regina Elisabetta che aveva una predilezione per Harry finì per stancarsi di lui, tagliando quasi del tutto le relazioni con il nipote e con la sua insopportabile moglie.