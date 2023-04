“Meghan Markle è incinta”: salta l’incoronazione di Re Carlo

Meghan Markle sarebbe incinta e per questo lei e Harry non avrebbero ancora confermato la loro presenza all’incoronazione di Re Carlo, malgrado era richiesta una risposta entro il 3 aprile.

Meghan Markle, terza gravidanza

I rumors sulla terza gravidanza di Meghan Markle si rincorrono da mesi, almeno dalla fine di gennaio, ossia da quando la Duchessa ha deciso di eclissarsi e di non comparire più al fianco del marito dopo la pubblicazione della sua autobiografia, Spare. Un comportamento piuttosto inusuale da parte sua, visto che ha sempre cercato visibilità.

Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan e Harry, lui stesso molto sorpreso della gravidanza della moglie, avrebbero deciso di mantenere segreta la dolce attesa almeno fino al giorno dell’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio. Motivo per cui Lady Markle non compare più in pubblico e non ha accompagnato a fine marzo il marito a Londra per sostenerlo durante il processo contro il Daily Mail che comunque la vede coinvolta. Dunque, niente divorzio per i Sussex ma un terzo bebè in viaggio. Naturalmente non ci sono conferme, perché come detto l’annuncio, se fosse confermata la gravidanza, avverrà in concomitanza con l’incoronazione.

Meghan Markle incinta, potrebbe non partecipare alla incoronazione

Ammettendo appunto che Meghan sia davvero incinta per la terza volta, si spiegherebbe da un lato la reticenza dei Sussex a dare una risposta a Buckingham Palace sulla loro presenza all’investitura di Carlo e Camilla. Infatti, Lady Markle potrebbe avere dei problemi ad affrontare un viaggio in aereo così lungo. Dall’altro lato si comprenderebbe anche la presunta richiesta di pagamento, si parla di 11 milioni di euro, da parte di Harry e Meghan. In pratica, vorrebbero essere pagati perché la notizia di un terzo royal baby in arrivo, farebbe bene all’immagine della Monarchia, soprattutto se la notizia fosse data in un momento così importante per il Re, segnerebbe anche la riconciliazione tra Carlo e il secondogenito.

Fonte: DiLei

Meghan Markle incinta, indiscrezioni contrastanti

Bisogna però precisare che non tutti sono concordi su questa presunta gravidanza di Meghan. A seconda delle fonti che vengono consultate, le notizie differiscono. Per esempio il sempre informatissimo Page Six non fa cenno alla dolce attesa della Markle. Insomma la confusione regna sovrana, è il caso di dirlo e la presenza dei Sussex all’incoronazione di Carlo resta un mistero.

L’unica certa, stando a quanto riportato dal Daily Mail, è che la coppia non ha ancora risposto all’invito, nonostante la data ultima per partecipare sia scaduta da diversi giorni. Può essere che questo ritardo sia dovuto all’ennesimo capriccio di Harry e Meghan che non trovano un accordo sulla sicurezza, sui mezzi di trasporto, sull’alloggio anche se dovrebbero risiedere a Frogmore Cottage malgrado lo sfratto. Oppure davvero la cicogna è in viaggio e allora questo nuovo bebè potrebbe far sciogliere i cuori del Re e della Regina e potrebbe essere motivo di riconciliazione tra i Sussex e la Famiglia Reale.