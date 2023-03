Harry è a Londra senza Meghan Markle. Ma Carlo non lo vuole vedere

Fonte: IPA Harry a Londra

Harry è tornato a Londra a sorpresa per un’udienza in tribunale contro il Mail. Il Principe è da solo, senza Meghan Markle, ma Re Carlo si rifiuta di incontrarlo, ufficialmente perché troppo impegnato anche se il suo viaggio in Francia è saltato.

Harry a Londra senza Meghan Markle

Harry è dunque volato a Londra per un breve viaggio in patria a poco più di un mese dall’incoronazione di suo padre Carlo, che si terrà il prossimo 6 maggio. La sua presenza in Gran Bretagna fa pensare che lui e Meghan Markle ci saranno anche il giorno della prestigiosa cerimonia, sebbene non abbiano ancora risposto ufficialmente all’invito di Buckingham Palace.

Per il momento Harry è concentrato sulla causa che ha intentato contro l’Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, per presunte “gravi” intercettazioni illegali. Il Principe non è da solo ad affrontare questa battaglia legale, infatti partecipa a una class action istituita nel 2022 che vede coinvolte diverse star, tra cui l’amico Elton John che era profondamente legato a Lady Diana. Sarà anche per questo che il cantante ha declinato la richiesta di Carlo di cantare al grande concerto in suo onore, organizzato a Windsor l’indomani dell’incoronazione.

In ogni caso, il ritorno di Harry a Londra ha un profondo significato, anche perché avrebbe potuto seguire la causa dagli Stati Uniti. Pare infatti che non fosse richiesta per il momento la sua presenza in aula, ma che abbia deciso lui di mostrarsi fisicamente in tribunale per far sentire ancora di più il suo sostegno e il suo coinvolgimento nella battaglia in difesa della privacy. Non solo, questa è una delle diverse cause in cui Harry è implicato contro gruppi di editori in Gran Bretagna. Dunque, perché scegliere di volare fino a Londra? E per di più da solo, senza sua moglie Meghan rimasta a casa con i figli Archie e Lilibet?

Intanto, nelle foto scattate davanti al tribunale Harry è apparso tranquillo e perfino sorridente. Il Duca di Sussex è arrivato in aula indossando un completo blu, camicia bianca e cravatta. Ha salutato, ha scambiato due parole con alcune persone accorse per vederlo, ma non ha particolarmente gradito la presenza dei fotografi. Se il Principe non è sembrato preoccupato, di certo non è stato però particolarmente brillante, anzi si è mostrato piuttosto sottotono, come se non avesse piacere di farsi notare.

Carlo si rifiuta di vedere Harry

Stando agli esperti di questioni regali, dietro il viaggio di Harry c’è qualcosa di più che la volontà di seguire personalmente i suoi legali contro il Daily Mail, tanto che Buckingham Palace ha sentito il bisogno di comunicare ufficialmente che Re Carlo non incontrerà il figlio, semplicemente perché non ha tempo, preso com’è dai doveri di Corte. Anche se il viaggio programmato a Parigi dove lui e Camilla avrebbero dovuto incontrare Macron è saltato a causa degli scioperi in Francia.

L’Express sostiene che Harry non solo non vedrà Carlo, ma non incontrerà nessuno dei membri della Famiglia Reale. Anche se soggiorna a Frogmore Cottage, William e Kate Middleton eviteranno perfino di incrociarlo, malgrado siano vicini di casa. Questa è la situazione ufficiale.

Harry, l’incontro top secret

D’altro canto, è probabile che un appuntamento top secret col Sovrano sia stato organizzato. È noto che ultimamente Harry e Meghan siano molto distanti, al punto che si parla di un divorzio imminente.

È probabile che questo viaggio in solitaria abbia come scopo quello di contrattare con Carlo un suo possibile rientro definitivo a Londra. Questa è l’ipotesi più estrema, l’altra, altrettanto possibile, è che il Duca voglia concludere l’accordo col Palazzo e stabilire i termini della sua partecipazione all’incoronazione del Re cui dovrebbe essere presente anche Lady Markle.