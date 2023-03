Incoronazione di Carlo, chi ha già dato forfait

Fonte: IPA Problemi per l'incoronazione di Re Carlo

L’incoronazione di Re Carlo sarà un evento di lustro per tutto il Regno Unito, con eventi, grandi e piccoli, sparsi per il paese, e un maxi concerto previsto per domenica 7 maggio. Un intero weekend di festeggiamenti che, però, sembra stia diventando molto difficile da organizzare. Il motivo? Molte star della musica stanno declinando l’invito ad esibirsi, e il motivo resta sconosciuto. Per Carlo ancora una batosta, dato che già le polemiche sono alle stelle per altri motivi, dai costi dell’incoronazione, al mal contento della popolazione verso di lui.

Re Carlo: il “no” di massa al concerto dell’incoronazione

Immaginate di essere Re Carlo, di organizzare un maxi concerto per la vostra incoronazione, una festa per tutto il Regno Unito, con musica, parate per le strade, e brunch all’aperto. E immaginate che nessuna delle grandi star inglesi, che in queste ultimi tre decenni si sono avvicendate nei vari Royal Variety, che hanno scalato le classifiche, che sono state invitate a Palazzo per eventi di ogni sorta, voglia partecipare al vostro giorno più importante.

Proprio ciò che sta accadendo, un vero incubo inaspettato: mancano solo due mesi alla cerimonia e al concerto, che si terranno rispettivamente il 6 e il 7 maggio, durante il lungo weekend di festeggiamenti, e non ci sono super ospiti. Gli organizzatori stanno lottando contro il tempo, e le avversità aumentano giorno dopo giorno. Ma cosa sta accadendo? Ogni artista contattato sembra “impegnatissimo”, tra tour e altro, eppure, in quella data specifica, nessuno di loro ha uno show in agenda e anche in passato, quando si trattava di cantare per la Regina Elisabetta, non c’erano impegni che ostacolassero l’arrivo sul palco.

Fonte: IPA

Chi sono gli artisti che hanno detto “no” a Re Carlo

La lista delle star che ha detto un sonoro “no” al maxi concerto per l’incoronazione di Re Carlo si allunga giorno dopo giorno. Partiamo da Elton John, da sempre molto vicino alla Famiglia Reale, che, avendo un concerto del suo tour europeo due giorni prima, ha declinato l’invito. Ma sarà così? O l’artista, che era grande amico di Lady Diana, e molto legato a Harry e William, non riuscirebbe mai a esibirsi per l’incoronazione di Camilla?

In tour e “impossibilitato a riunire per lo show i membri principali della sua band” è Harry Styles: l’artista, che vediamo continuamente in tutti i premi, i red carpet, e sempre in concerto, non può fare un’eccezione per Re Carlo? La risposta è stata no. Per mesi i giornali inglesi hanno dato per certa anche una reunion che avrebbe davvero conquistato tutti: quella delle Spice Girls, Victoria Beckham inclusa. La band, infatti, era andata in tour nel 2019 senza di lei, e le nuove date sono state poi posticipate a causa della pandemia. Ma Posh Spice avrebbe fatto, secondo la stampa, una gradita eccezione per l’evento di maggio, eppure, anche la loro partecipazione è sfumata: ognuna di loro, al momento, è impegnata in lavori solisti, e solo nella seconda metà dell’anno dovrebbero annunciare il nuovo tour per il 2024.

E poi? Persino Adele ha declinato l’invito, così come Robbie Williams e Ed Sheeran, il cui nuovo album uscirà proprio quel weekend. Chi resta? Per ora per certi sono dati i Take That, Kylie Minogue (con la sorella Dannii) Andrew Lloyd Webber e Lionel Richie, ma si aspetta l’annuncio ufficiale per eventuali sorprese dell’ultimo minuto.