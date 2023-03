Ed Sheeran, il dolore più grande: “Mia moglie ha scoperto di avere un tumore in gravidanza”

Fonte: IPA Ed Sheeran si racconta

Ed Sheeran ha annunciato, attraverso un post pubblicato sui suoi social, l’uscita del suo nuovo album, Subtract, e ha raccontato la dolorosa storia che ha portato alla sua stesura. Il disco, che uscirà a maggio, è frutto di un lungo lavoro di introspezione, e un racconto degli eventi drammatici che hanno colpito l’artista nell’ultimo anno, come la scoperta della malattia della moglie, durante l’ultima gravidanza. Un dolore immenso, come la perdita del suo migliore amico, che ha sprigionato la forza di scrivere le canzoni che ascolteremo a breve.

Ed Sheeran: “Mia moglie ha un tumore, l’ha scoperto in gravidanza”

Un annuncio che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole: Ed Sheeran, attraverso un lungo post sui social, ha raccontato di come sua moglie ha scoperto di avere un tumore, durante la gravidanza della loro seconda figlia, lo scorso anno. Cherry Seaborn, che ha sposato il cantante nel 2019, era in attesa della loro seconda bambina, Jupiter, nata nel 2022, dopo la primogenita Lyra Antarctica, che adesso ha tre anni.

“A mia moglie è stato diagnosticato un tumore durante la gravidanza – ha spiegato Ed Sheeran – e non c’era possibilità di iniziare alcun trattamento sino alla nascita della bambina. Questo e altri tremendi avvenimenti hanno messo a rischio la mia salute mentale e la mia stabilità l’anno scorso”.

In questi mesi l’artista ha terminato di scrivere e incidere Subtract, il suo nuovo album che uscirà il prossimo 5 maggio, un lavoro acustico che sognava di concludere da tempo, portato avanti a più riprese per ben dieci anni, anche durante la pubblicazione dei suoi dischi precedenti: “Scrivere canzoni è stata la mia terapia. Mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti.”

“Un anno di dolori”: la morte del migliore amico di Ed Sheeran

Nel giro di un mese, il cantante non ha scoperto solo la malattia della moglie (della quale non ha dato alcun aggiornamento al momento), ma ha anche perso il suo migliore amico: “Il mio migliore amico, Jamal, è morto improvvisamente. Mi sono trovato in un turbinio di ansia, paura e depressione. Mi sentivo come affogare, e non riuscivo a tornare in superficie e respirare aria nuova”.

Un anno di dolori per Ed Sheeran, che si è trovato anche al centro di una disputa legale per un presunto plagio, e al quale solo la musica ha saputo dare sollievo. “Questa volta non sto cercando di creare un album che piaccia al pubblico – ha raccontato sempre nel lunghissimo post social – sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita da adulto”.

Un post pieno di significato e di emozioni, non una semplice promozione di un disco, tanto da attirare già quasi un milione di like solo su Instagram. Ed Sheeran è fotografato mentre scrive un diario, e le pagine raccolte tra queste righe sono immortalate nello scatto successivo.

Una curiosità? Il disco Subtract esce proprio il giorno prima della cerimonia di incoronazione di Re Carlo durante la quale Sheeran, a sorpresa, ha deciso di non esibirsi, declinando l’invito ricevuto da Palazzo.