Ed Sheeran papà per la seconda volta, l’annuncio a sorpresa su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Ed Sheeran papà per la seconda volta, l’annuncio è arrivato a sorpresa sul profilo Instagram del cantante. Infatti, fino a questo momento, non era stato reso noto il fatto che la moglie Cherry Seaborn fosse in dolce attesa.

La notizia è stata accolta con tantissima gioia da parte dei molti fan del cantautore britannico, che sono ormai abituati al fatto che sia piuttosto riservato per quanto riguarda la sua sfera privata. Però ci sono gioie così grandi che vanno condivise: e così ha fatto.

Ed Sheeran, papà bis: l’annuncio social

Anche la precedente gravidanza non era stata svelata con grande anticipo, i primi rumors erano iniziati a circolare verso la metà di agosto 2020: il tabloid inglese Sun aveva fatto sapere che la coppia avrebbe accolto il primo bebè per la fine dell’estate. E così è stato: il primo settembre Ed Sheeran aveva condiviso l’annuncio della nascita di Lyra Antarctica Seaborn Sheeran su Instagram.

Non stupisce, quindi, che anche per la seconda figlia abbia mantenuto sotto stretto riserbo la bella notizia fino all’ultimo.

Per dire ai suoi fan che è diventato nuovamente papà Ed Sheeran ha condiviso una foto di due piccoli calzini posati su una copertina leggera in una culla. Una tradizione ormai, considerando che anche per la primogenita aveva fatto così.

A corredo ha scritto: “Voglio farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina – si legge nella didascalia dell’immagine. Siamo entrambi così innamorati di lei e al settimo cielo per essere una famiglia di 4 persone”.

Il cantautore, quindi, ha svelato il sesso della nuova arrivata, ma non ha voluto ancora dire nulla sul nome. Intanto il post ha fatto il pieno di like e commenti, da parte di colleghi e fan pronti a far sentire a Ed Sheeran e alla moglie Cherry Seaborn tutto il loro affetto e la gioia condivisa per la lieta notizia.

Ed Sheeran, l’amore con Cherry Seaborn e la riservatezza

Ed Sheeran è molto riservato, non è neppure sempre tanto attivo sui social. Anzi, proprio qualche mese prima che nascesse la primogenita, aveva deciso di prendersi un momento di pausa dalla vita sotto i riflettori. Silenzio social che aveva interrotto solo per comunicare la nascita di Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

E la sua riservatezza lo aveva portato anche a sposarsi in gran segreto nel 2019 con Cherry Seaborn. La loro è una storia d’amore molto romantica e il rapporto è di vecchia data. Infatti si conoscono sin da bambini e hanno condiviso molte cose: a partire dal percorso liceale assieme nel Suffolk. Questo finché non si sono più visti per lungo tempo, entrambi impegnati nelle rispettive carriere. Lui quella della musica, lei quella dell’hockey. A fare da “fata madrina” è stata Taylor Swift: durante una festa a casa sua le loro strade si sono incrociate nuovamente.

Il resto è, come si suol dire, storia. Le nozze, la prima figlia e ora l’annuncio della nascita di una seconda bambina.

Del resto, come aveva svelato Ed Sheeran in un’intervista: “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia. Spero presto di vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa”. E ora questo sogno è realtà.