Incoronazione di Re Carlo, la scelta di Camilla per umiliare Harry e Meghan

Fonte: Getty Images Camilla, finalmente il riscatto: non è più l’eterna cattiva della Famiglia Reale

Mancano poco più di due mesi all’incoronazione di Re Carlo e della Regina Consorte Camilla, e la presenza del Principe Harry e di Meghan Markle non è stata ancora confermata. Ma una cosa è certa, la coppia non avrà alcun ruolo durante la cerimonia. E se William e Kate faranno la loro parte, non saranno i soli: i cinque nipoti di Camilla sono stati inclusi in un momento topico dell’incoronazione, mettendo i Sussex in un angolo a guardare. Ma la scelta della Regina consorte potrebbe non piacere anche ad altri Windsor.

Camilla sceglie i suoi nipoti per la cerimonia di incoronazione

Questo colpo di scena non se lo aspettava davvero nessuno, neanche gli informatissimi tabloid e gli esperti reali: la Regina consorte Camilla ha deciso di includere i suoi cinque nipoti nella cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio, quando lei e Re Carlo verranno consacrati come Sovrani del Regno Unito. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, saranno loro a mantenere il baldacchino reale durante un momento topico della cerimonia.

Parliamo della sacra unzione della Sovrana, ad opera dell’arcivescovo di Canterbury nell’abbazia di Westminster, luogo che è stato scenario di ben trentotto incoronazioni. Un momento solenne, poiché il Re stesso, da quel giorno diventa capo della chiesa anglicana del Regno Unito.

E tale onore dunque, quello di sorreggere il baldacchino, è stato riservato ai nipoti di Camilla, ovvero Lola e Frederick (figli di Tom Parker Bowles) e Eliza, Louis e Gus (figli di Laura Lopes). Non sono mai apparsi in pubblico, non li abbiamo mai visti tra le fila della Famiglia Reale, e per loro questo sarà un debutto che sa di rivincita,

Perché la scelta della Regina consorte è uno schiaffo a Harry e Meghan

Questo debutto, però, potremmo vederlo anche come una vendetta. Perché scegliere i cinque ragazzi, che non sono di rango nobile e non appartengono alla Famiglia Reale? Gli esperti royalist non hanno dubbi: sarà il personale schiaffo di Camilla a Harry e Meghan Markle, che dovranno vedere la famiglia Parker Bowles prendersi quella luce che sarebbe spettata a loro.

Andiamo per ordine: la cosa è insolita perché questi ragazzi non sono nipoti del Re, quindi non sono considerati parte della Corona. Non è accaduto mai, in tempi più o meno recenti, nelle Monarchie europee, che un Re o una Regina arrivasse al trono con figli e nipoti non avuti dal consorte, ma da un precedente matrimonio.

E neanche che un Principe, tra i primi nella linea di successione, venisse completamente escluso dalla cerimonia, e ridotto a semplice spettatore, come un familiare qualunque. Che si tratti di vendetta contro i Sussex, o di rivincita di una Regina consorte sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso, una cosa è certa: Camilla ha vinto questa battaglia, lasciandoci tutti senza parole.

Camilla allarga la famiglia (e i Windsor tremano)

Per tutti i motivi elencati prima, i cinque nipoti di Camilla, incaricati di un ruolo speciale per il grande giorno del Regno Unito, non andranno giù a molti. Pensateci, neanche George, Charlotte e Louis avranno il loro momento durante l’incoronazione, e lo stesso dicasi per qualsiasi altro nipote di Re Carlo.

Anna, Andrea e Edoardo sono stati completamente ignorati, solo William avrà l’onore di seguire il cerimoniale, baciando il padre e inchinandosi a lui. Tutti esclusi e, conoscendo questa famiglia, le conseguenze potrebbero essere disastrose per l’armonia già fortemente traballante. Camilla ha fatto un passo falso e rischia di avere tutti contro, e il 6 maggio è ancora molto lontano.