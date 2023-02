Meghan Markle e Harry, sgraditi all’incoronazione di Carlo

Fonte: IPA Meghan, abito bianco e spalle scoperte: Harry ha occhi solo per lei. Ma è polemica

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati aggiunti alla lista degli invitati per l’incoronazione di Re Carlo, l’evento più atteso dell’anno, ma devono ancora confermare se parteciperanno. I Duchi di Sussex, dopo il documentario di Netflix e l’esplosiva autobiografia, hanno vissuto una frattura netta con i Windsor, in particolare con il Sovrano e il Principe William, e in molti scommettono che non li vedremo nel grande giorno.

Non solo, la stampa inglese e una grossa fetta di sudditi li considera ospiti sgraditi all’incoronazione, che si prospetta come il più grande evento degli ultimi decenni per il Regno Unito, oltre che una fonte di innumerevoli polemiche per i suoi costi. Insomma, Harry e Meghan non sarebbero esattamente la ciliegina sulla torta.

L’incoronazione di Re Carlo: Harry e Meghan parteciperanno?

Ci saranno o non ci saranno? Sono mesi che molti si domandano se vedremo il Principe Harry e Meghan Markle all’incoronazione di Re Carlo, il maxi evento che si terrà il prossimo 6 maggio. Una data importante per la coppia, che coincide con il compleanno del loro primogenito, Archie.

Per questo, esperti e giornalisti, credono che sia la giornata sbagliata per subire un’umiliazione: seppure i Duchi di Sussex partecipassero, nessuno (o quasi) li guarderebbe in faccia, dopo le pesanti accuse scaturite da Harry & Meghan (il documentario Netflix) prima, e da Spare (l’autobiografia di Harry) dopo.

Ma i due cosa hanno deciso? L’invito è stato ufficialmente recapitato, ma la coppia non ha ancora confermato la propria presenza. Un mistero che si infittisce, di certo a Buckingham Palace non possono restare ancora a lungo senza avere una risposta certa, e questo non fa che creare nuove tensioni.

Cosa c’è dietro l’indecisione dei Duchi di Sussex

“Ci sono molte cose che possono succedere da ora in poi. Ma la porta è sempre aperta”. Con questa risposta Harry, lo scorso gennaio, ha schivato ogni domanda riguardo la sua partecipazione all’incoronazione di Re Carlo.

Dopo l’attacco frontale alla sua famiglia, in molti credevano che l’invito non sarebbe mai arrivato, e invece il Sovrano ha comunque scelto di averlo al suo fianco. Perché dunque Harry e Meghan indugiano?

Il rischio sarebbe attirare l’attenzione solo su di loro, nel giorno speciale di Carlo, peggiorando solo le cose. In secondo luogo, il 6 maggio è il compleanno di Archie. Terza cosa, ha senso partecipare se in questi mesi non si è recuperato un rapporto?

La speranza del Principe è, probabilmente, quella di riaprire un canale di dialogo prima di questa data, altrimenti la partecipazione all’evento sarebbe solo di facciata, una giornata sgradevole per tutti, e umiliante per i Sussex.

Harry e Meghan ospiti sgraditi?

I più maligni sospettano che l’invito sia arrivato con la speranza che il buon senso della coppia li spinga a non partecipare. Infatti, la stampa e una grossa fetta degli inglesi non approvano la possibilità che Harry e Meghan prendano parte all’incoronazione di Re Carlo.

Sono ospiti sgraditi, hanno “osato” attaccare la Corona senza pietà, e non meritano un posto in prima fila: l’opinione più diffusa è certamente questa, ma dovrebbe essere una scelta di Carlo e non certo dei tabloid e dei così detti royalist, che difenderebbero la Monarchia ad ogni costo.

Pur vero è che William e Kate non sono disposti ad aspettare a braccia aperte i cognati, anzi, loro sono l’ostacolo più grande. E se succedono dinamiche simili in ogni famiglia, a ricorrenze come compleanni e matrimoni, figuratevi in una incoronazione in onda in mondovisione.

Harry e Meghan sono davvero così sgraditi?