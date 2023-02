Incoronazione Carlo, i ruoli chiave di Kate Middleton e William

Saranno il Principe William e Kate Middleton ad avere dei ruoli chiave nella cerimonia di incoronazione di Carlo III. I Principi del Galles sanciranno così, una volta per tutte, la funzione di spalla alla coppia reale della quale, un giorno, prenderanno il posto. Sono riservati a loro gli onori principali in famiglia, il che, certamente, farà storcere il naso a Anna, Andrea e Edoardo. L’incoronazione del Re Carlo e della Regina consorte Camilla avrà luogo il 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, con tutti i membri della Famiglia Reale, anche se resta ignoto se il Principe Harry e Meghan Markle abbiano ricevuto il loro invito.

Kate e William: perché saranno centrali nell’incoronazione di Re Carlo

L’evento più importante per i reali di tutto il mondo del 2023 si avvicina: l’incoronazione di Re Carlo avrà una portata mondiale, appunto, e gli occhi sono puntati non solo su di lui, ma su tutta la Famiglia Reale. In particolare, su Kate Middleton e il Principe William, che un giorno prenderanno il loro posto sul trono.

Una sorta di prova generale per loro, che non saranno solo in prima fila a guardare, ma avranno dei veri e propri compiti. Infatti, in queste ore sono stati svelati i ruoli chiave della coppia nella cerimonia del prossimo 6 maggio.

Essendo l’erede al trono, William renderà omaggio a suo padre inginocchiandosi davanti a lui e giurando fedeltà, oltre a toccare la corona e baciare la guancia destra di Carlo. Un rituale antico, che un po’ stride con il concetto di modernità tanto nominato dal Sovrano.

Per quanto riguarda Kate e i Principi George, Charlotte e Louis, seguiranno la processione in quest’ordine preciso, in quanto eredi al trono dopo William, superando i fratelli di Carlo, ovvero Anna, Andrea e Edoardo, più in basso nella linea di successione. Probabile anche che solo loro compariranno sulla balconata per il saluto ai sudditi, sottolineando in maniera forte chi sono i personaggi chiave di questa nuova monarchia.

Cosa sappiamo sull’incoronazione di Re Carlo

Si pensa che la cerimonia sarà più breve dell’incoronazione della defunta Regina Elisabetta, avvenuta nel 1953, con un elenco di invitati notevolmente ridotto. Non mancheranno comunque sfarzo e cerimonie in tutto il paese.

Da poco è stato svelato l’emblema ufficiale, che verrà stampato su migliaia di gadget, ed è noto che, in varie location prescelte nel Regno Unito si celebreranno brunch all’aperto e concerti musicali, per tutto il lungo weekend di festeggiamenti.

Qualche curiosità: Carlo e Camilla siederanno su due troni nuovi di zecca, la Regina Consorte indosserà la corona della Regina Mary (nonna di Elisabetta II), mentre il Re potrebbe dormire, come da trazione, in un antico letto custodito nel Palazzo di Westminster, a pochi metri dall’abbazia nella quale si celebrerà l’incoronazione.

E Harry e Meghan? Una non smentita è uguale a una conferma, per ora pare proprio che li rivedremo in pubblico per la prima volta con il resto della famiglia, anche se probabilmente il Principe, avendo rinunciato alla sua posizione di royal attivo, potrebbe non avere nessun ruolo in questa giornata.