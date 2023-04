Harry e Meghan Markle, 11 milioni per partecipare all’incoronazione

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto al Palazzo 11 milioni di euro per la loro partecipazione all’incoronazione di Re Carlo che si terrà il prossimo 6 maggio. Pare che la risposta della Monarchia sia stata una fragorosa risata. Dunque, la presenza dei Sussex alla cerimonia resta ancora avvolta nel dubbio.

Harry e Meghan Markle sono alla ricerca di fonti economiche, dato che le loro finanze sono sempre più a rischio. Devono lavorare per mantenersi, ma a quanto sembra i loro grandiosi progetti stanno fallendo uno dopo l’altro e per questo la Markle vuole lasciare il Principe. Certo, non andranno a vivere sotto un ponte, ma il loro elevato tenore di vita è messo seriamente in pericolo. E così i Sussex cercano di monetizzare ogni loro mossa e quale migliore occasione se non l’incoronazione di Carlo. I Duchi sanno che la Famiglia Reale ha bisogno di loro, da qui l’idea: farsi pagare per la loro presenza, come se fossero l’attrazione principale di una festa.

A rivelare la contrattazione di Harry e Meghan con Buckingham Palace è il magazine In Touch che ha riportato le dichiarazioni di una fonte vicina alla coppia. Stando all’insider, Lady Markle sarebbe l’ideatrice della proposta. Fin da subito Harry ha sollevato qualche dubbio, non era convinto che fosse il modo migliore di approcciarsi con la sua famiglia e stando sempre alla fonte ha replicato alla moglie: “È già tanto che ci hanno invitato“. Ma Meg non ha voluto sentire ragione e ha insistito perché Harry avviasse le trattative con suo padre Carlo.

D’altro canto, già in molti hanno sottolineato come il punto debole della Markle, dal punto di vista professionale, è quello di sopravvalutarsi e di ritenere che tutti quello che la circondano siano stupidi e manipolabili da lei.

Comunque, Harry, succube della moglie, avrebbe telefonato agli assistenti di Carlo per proporre l’offerta: 11 milioni di euro per la loro presenza all’incoronazione di Carlo. Pare che Buckingham Palace abbia declinato con una fragorosa risata. In fondo, Harry già sapeva che la mossa sarebbe stata fallimentare, ma non ha avuto il coraggio e la forza di contrastare la moglie che ha fatto l’ennesimo buco nell’acqua.

A questo punto ai Sussex non resta che riflettere sulla possibilità di partecipare all’incoronazione gratuitamente, almeno avrebbero un po’ di visibilità. Ma non è così scontato che vengano a Londra. Soprattutto Meghan potrebbe declinare l’invito anche se in questo modo non avrebbe più speranza di avere voce in capitolo con Carlo e la Famiglia Reale.

Come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Daniela Esler, anche il Re è in difficoltà con il secondogenito e la nuora, perché sia che partecipino sia che non partecipino, la sua incoronazione sarà oscurata da loro. Si rischia che in quei giorni si parli di più dei Sussex che di Carlo stesso. Dal canto loro, Harry e Meghan non hanno ancora risposto al Sovrano, proprio perché spiazzati dal rifiuto di Palazzo di dare loro 11 milioni di euro per volare a Londra. E tutto resta ancora sospeso.