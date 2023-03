“Harry è terrorizzato da Meghan Markle. Lei è spaventosa”

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Harry sarebbe letteralmente terrorizzato da sua moglie Meghan Markle e non muove un dito se lei non gli dice di farlo. Che il Principe fosse completamente soggiogato dalla sua dolce metà (si fa per dire dolce) e che è lei a comandare in casa, già in molti lo hanno sostenuto, anche fonti vicine alla coppia. Ma che sia addirittura spaventato da lei, questa è una novità.

Harry è spaventato da Meghan Markle

Dopo l’indiscrezione di una possibile terza gravidanza di Meghan Markle con tanto di annuncio nel giorno dell’incoronazione di Carlo, emerge una nuova, inquietante voce sui Sussex. A diffonderla, suscitando non poche polemiche, è Angela Levin, giornalista pluripremiata, esperta della Famiglia Reale, autrice di diverse biografie royal. La Levin ha rivelato durante la sua partecipazione alla trasmissione GB News che “Harry è terrorizzato da Meghan” e ha giustificato la sua affermazione in base al comportamento che il Principe tiene quando è in presenza di Lady Markle.

Angela Levin ha detto: “Penso che sia risaputo che Meghan è deliziosa a meno che tu non dica qualcosa che non vuole che tu dica. Allora diventa davvero spaventosa. Harry penso che abbia paura di lei a causa del modo in cui la guarda. Non vuole dire qualcosa se lei vuole parlare. Se vuole parlare con qualcuno prima di lui, lui fa un passo indietro. È molto nervoso”.

Insomma, stando all’esperta Harry è totalmente succube della moglie, non farebbe nulla che possa irritarla, perché teme la sua ira. Non a caso quando è uscita l’autobiografia del Principe, Spare, che pare lei non abbia apprezzato, si è dissociata totalmente dal marito che ha gestito l’uscita del libro nel peggiore dei modi, facendo perdere consensi alla coppia non solo in Gran Bretagna ma anche negli USA.

La Levin ha insistito: “Penso che lei comandi tutto in modo abbastanza ovvio perché questo di oggi non è l’Harry di qualche anno fa. L’unico motivo per cui è così è perché sta seguendo le richieste di Meghan. Lui stesso disse: ‘Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene’. Ed è così. Ma non è corretto. È davvero una tragedia perché penso che le lasci dire e fare cose che chiunque altro le avrebbe negato, non è così che funziona, è sbagliato”.

Harry è un cattivo esempio

Non tutti però sono d’accordo con l’analisi dell’esperta. Molti sostenitori dei Sussex ritengono che si tratti solo di cattiverie e che tra Harry e Meghan Markle le cose non vadano come le ha descritte la Levin. D’altro canto, la giornalista è convinta che Harry non sia più il Principe che conoscevamo e il suo comportamento criticabile sia il frutto del matrimonio con la Markle e sia di cattivo esempio per i suoi figli, Archie e Lilibet e l’eventuale terzo figlio che sta arrivando. Le rivelazioni sulla missione militare in Afghanistan, le accuse spietate contro William e Carlo e dichiarazioni sulla cannabis, tutti elementi che costituiscono un esempio negativo per i suoi bambini.