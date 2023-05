Meghan Markle, tutti dalla sua parte: “L’Incoronazione è un abominio”

Fonte: IPA/Getty Images Incoronazione Re Carlo, Zara punta sull’eleganza (e Beatrice si illumina per lui)

Può l’assenza di qualcuno far più rumore della sua presenza? A giudicare da quanto accaduto all’Incoronazione, decisamente sì. Meghan Markle è rimasta in California con i bambini – era anche il compleanno di Archie – in un giorno cruciale per la storia della Monarchia britannica. La stessa da cui si è sentita tradita a alla quale ha deciso di voltare le spalle, riprendendo in mano le redini della propria vita al fianco di Harry. Meghan divide, questo è certo, ma c’è uno stuolo di sostenitori che non hanno perso occasione per esprimerle la propria solidarietà, al punto da definire l’Incoronazione di Re Carlo un “abominio”.

Americani furiosi dalla parte di Meghan Markle

Meghan Markle è stata un’attrice di discreto successo prima di sposare Harry ed entrare a far parte della Royal Family britannica. Ma al di là della sua fama, non c’è stato un momento in cui gli americani non le abbiano espresso sostegno e solidarietà, molto più di quanto fatto dai sudditi della Monarchia. La frattura tra la coppia e la Casa Reale di Windsor ne ha causato una praticamente identica tra chi è a favore della prima e chi, al contrario, sostiene i Reali.

Era inevitabile che accadesse e l’Incoronazione di Re Carlo è stata soltanto un’ulteriore occasione per esprimere disappunto – per usare un eufemismo – contro tutto ciò che il nuovo Sovrano rappresenta. Mentre la cerimonia si svolgeva come da protocollo con tutti i rituali del caso, a Londra imperversava la protesta contro la Monarchia (con tanto di arresti) e oltreoceano la situazione non è stata più tranquilla.

Non che siano stati organizzati cortei o simili, piuttosto la battaglia si è consumata virtualmente sui social, dove moltissimi connazionali di Meghan hanno usato parole di fuoco nei confronti dell’Incoronazione, del nuovo Sovrano e di tutta la famiglia al completo, come riporta l’Express.

Il gesto a sostegno di Meghan Markle

Qualcuno ha twittato “Sì, #TeamHarryandMeghan qui. Non guarderò l’incoronazione (come il giuramento di Trump come presidente degli Stati Uniti, un abominio)”, qualcun altro ha scritto “Non sto guardando l’Incoronazione di Carlo, dopo il modo in cui ha maltrattato Meghan Markle”. E c’è anche chi ha rincarato la dose: “Il mondo sa che #CharlesAndCamilla sono falsi e senza un briciolo di decenza umana”.

Meghan ha molte più persone di quanto si creda dalla sua parte e queste parole affatto dolci nei confronti dell’Incoronazione e dei suoi protagonisti ne sono la lampante dimostrazione, insieme al gesto che ha unito quanti si sono rifiutati di seguire la cerimonia, a sostegno della loro beniamina.

Sono solo commenti social, vi direte. Eppure l’Express – dati alla mano – ha fornito delle percentuali ben precise che misurano la portata di questa corrente pro-Meghan: “Secondo un sondaggio di Redfield & Wilton Strategies – si legge -, il 42% [di un campione di 1.500 americani, intervistati per il Newsweek il 30 aprile, ndr] ha approvato la scelta di Meghan [di non prendere parte alla cerimonia, ndr], incluso il 16% che ha fortemente approvato”.

Harry solo e in imbarazzo all’Incoronazione

Dal sondaggio è emerso, però, un altro dato piuttosto significativo: “Il 30% ha affermato che Harry dovrebbe trascorrere più tempo nel Regno Unito (…). Alla domanda se Re Carlo dovesse visitare Harry e Meghan in California, il 33% lo ha ritenuto opportuno”.

Tutto questo, dopo aver visto un Harry sempre più isolato e in imbarazzo all’Incoronazione di suo padre, risuona forse come il desiderio di vedere la famiglia di nuovo unita. Cosa che, di fatto, probabilmente non accadrà mai.