Harry esagera, Meghan Markle se ne va (e perde un sacco di soldi)

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Harry apre bocca e Meghan Markle, perfino lei, si vergogna. Il Principe non conosce limiti, ha mollato i freni inibitori e non riesce più a distinguere tra cosa è sensato e cosa è controproducente rivelare. Ammesso che le sue affermazioni siano vere. La situazione è diventata imbarazzante e la Duchessa del Sussex ha infilato la porta. Anche se la mossa potrebbe farle perdere un sacco di milioni.

Meghan Markle si vergogna e molla Harry

Harry è appena stato a Londra, da solo. Meghan Markle non lo ha seguito. La sua assenza ha alimentato diverse ipotesi sul motivo che l’ha trattenuta in California: è incinta del terzo figlio, sta organizzando le seconde nozze col suo marito, al contrario è furente con lui e per questo non vuole avere più nulla a che fare. Stando a quest’ultima indiscrezione, la coppia sarebbe al capolinea, ma avrebbe deciso di resistere almeno fino all’incoronazione di Carlo, il prossimo 6 maggio, dove è previsto che si presenti unita.

Pare sia proprio plausibile che Harry e Meghan siano ai ferri corti. Da gennaio, da quando è uscita Spare l’autobiografia del Principe, i due si sono fatti vedere raramente insieme. Lady Markle avrebbe perso il controllo, che era totale, sul marito e Harry, abituato ad avere sempre qualcuno che gestisce la sua vita, si è trovato incapace di affrontare la pubblicità mondiale derivata dal suo libro. Ha iniziato a fare gaffe e affermazioni compromettenti che hanno danneggiato lui e Meg, più che la Famiglia Reale.

In poche parole, i Sussex hanno stancato proprio tutti e la Duchessa è convinta che a rovinare la favola sia stato proprio il suo incapace maritino che avrebbe dato il colpo di grazia a ogni speranza di successo con la visita a Londra dove è stato palesemente snobbato dalla sua famiglia, non solo da Carlo che era in viaggio di Stato in Germania, ma anche e soprattutto da William e Kate Middleton che per altro erano a due passi dalla sua abitazione inglese, Frogmore Cottage.

Di fronte al cataclisma, Meghan fa l’unica cosa che sa fare: scappare. Il magazine In Touch parla di “conseguenze disastrose” per il matrimonio di Harry e consorte. Tra l’altro dopo la confessione del Duca di aver fatto uso di droghe, la Markle ha visto sfumare anche il suo progetto di entrare in politica, dopo aver ricevuto solo porte in faccia da Hollywood.

Meghan Markle, un fallimento dietro l’altro

Insomma, una tragedia che avrà come unico epilogo il divorzio, con conseguente perdita di soldi da parte di Meghan. Ma questo è il suo più grande difetto, stando all’esperta in questioni reali Vanessa Grigoriadis che ha definito il rapporto della Duchessa del Sussex con la realtà “completamente distorto”.

Lei si crederebbe al di sopra di tutti. “Sembra pensare che tutti siano troppo stupidi per capire cosa sta facendo ed è qui che risiede il suo difetto fatale” che inevitabilmente la porta al fallimento da tutti i punti di vista. Fallimento professionale: la sua carriera di attrice non è mai veramente decollata, dopo il matrimonio con Harry è diventata la donna più famosa del mondo, ma ha rovinato anche qui la sua possibilità di cresce all’interno della Famiglia Reale, con tutti gli altri progetti, dalle serie Netflix ai podcast, ha avuto solo un successo effimero e limitato nel tempo, la sua associazione benefica funziona solo a metà. E a quanto pare anche la sua vita sentimentale non è poi così rosea, un divorzio alle spalle, un Royal Wedding che fa acqua da tutte le parti. E poi cosa accadrà…