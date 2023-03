Meghan Markle si risposa: Harry solo a Londra (nuove foto)

Harry è tornato a Londra da solo, perché sua moglie non lo ha accompagnato per sostenerlo in tribunale? La domanda che tutti si stanno facendo in queste ore adesso trova una risposta. Meghan Markle sta organizzando il loro secondo matrimonio. Doveva restare top secret fino all’incoronazione di Re Carlo ma un insider ha spifferato tutto alla stampa. Vediamo di procedere con ordine.

Harry, perché è senza Meghan Markle a Londra

Harry si trova a Londra per partecipare al processo in cui è parte lesa. Il Principe fa parte di una class action, che vede coinvolto anche Elton John, contro l’Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday. La sua presenza in solitaria nella capitale inglese ha scatenato il gossip.

Fonte: IPA

L’assenza di Meghan Markle è stata interpretata come una crisi in corso nella coppia e come il conseguente tentativo di Harry di contrattare il suo rientro nella Famiglia Reale senza la moglie. L’ipotesi però è tramontata quasi subito, perché sia Buckingham Palace che un portavoce del Duca del Sussex hanno negato che ci sarà un incontro con Re Carlo o con William durante il soggiorno di Harry. Allora si è pensato che l’assenza di Meg potesse essere una conferma della sua terza gravidanza, qualche tempo fa era circolata la voce che fosse incinta e che avrebbe annunciato pubblicamente la dolce attesa proprio nei giorni dell’incoronazione del Sovrano. Ma anche questo rumor non pare attendibile.

A fare chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex è stato il magazine In touch che ha contattato fonti vicine alla coppia. Queste ultime avrebbero rivelato che Meghan è rimasta a Los Angeles coi bambini, perché è troppo impegnata per trascorrere dei giorni con Harry a Londra. Infatti, vuole rinnovare le promesse nuziali e sta organizzando la cerimonia che naturalmente, come è nel suo stile, deve essere pomposa e ripresa da tutti i media del mondo.

Fonte: IPA

Meghan Markle organizza il secondo matrimonio

Così, ha lasciato che il maritino se la sbrigasse da solo nel Tribunale londinese, mentre lei sta scegliendo partecipazioni, fiori, decori e naturalmente l’abito per il suo secondo sì (anche se tecnicamente per lei sarebbe il terzo sì, visto che prima di Harry si era sposata con Trevor Engelson). Per la location ha già scelto il Vibiana di Los Angeles, una volta semplice cattedrale oggi “tempio” per matrimoni stravaganti, come le seconde nozze di Harry e Meghan. Pare che ci sia già una data. Indovinate quale? Il 6 maggio, ebbene sì, proprio il giorno dell’incoronazione di Carlo. La notizia ha talmente dell’incredibile che sembra solo una provocazione e con molta probabilità lo è.

Ma anche solo il pensiero di aver architettato un scherzo simile pare abbia fortemente irritato Harry e prova ne sono le foto che gli sono state scattate a Londra. Sebbene abbia cercato di sorridere, non ha nascosto un certo nervosismo e profonda irritazione che ha sfogato contro i paparazzi. Il Principe appare esausto e la tensione alle stelle. È sempre più solo: nessuno della sua famiglia lo vuole incontrare e ora anche Meghan gli rema contro.