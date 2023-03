Harry, Carlo non vuole drammi: il divorzio dopo l’incoronazione

Mentre Carlo e Camilla sono in viaggio di Stato in Germania, Harry se la spassa da solo a Londra dove è tornato per presenziare al processo contro il Daily Mail. Qui ha fatto rivelazioni su una sua ex che avrebbe fatto scatenare la gelosia di Meghan Markle mentre il Re cerca di evitare drammi: se i Sussex divorzieranno, lo faranno dopo l’incoronazione del 6 maggio.

Harry in tribunale con la camicia di Dior

Harry dunque è da qualche giorno a Londra da solo. Nell’ultima seduta in Tribunale si è presentato sfoggiando una camicia bianca di Dior. Sotto la giacca era infatti evidente il simbolo dell’ape ricamato che contraddistingue la “Bee” della maison francese. Costo? 1000 euro circa.

Harry e l’ex amante misteriosa

Durante il processo il Principe ha rivelato informazioni private su una donna con cui in passato ha avuto una relazione, ammettendo di non averne parlato nella sua autobiografia Spare per motivi di privacy. Mentre era a Eton Harry usciva con la figlia dell’agente di cambio, il cui nonno era un amico giocatore di polo del Principe Filippo. Harry ha affermato che la ragazza fu presa di mira da un investigatore privato, Gavin Burrows, che ha anche intercettato i messaggi di posta vocale dei suoi genitori. E ha accusato il Mail on Sunday di aver pubblicato un articolo sui dettagli di questa relazione che era per lui nuova e che aveva cercato in ogni modo di tenere nascosta.

Il riferimento a questa donna, sua ex fiamma, ha molto ingelosito Meghan Markle che da sempre è insofferente verso le precedenti fidanzate del Principe. Meg vorrebbe controllare il marito in ogni dettaglio della sua vita, anche passata, e quando non ci riesce va su tutte le furie. La coppia sarebbe ormai ai ferri corti, entrambi conducono vite separate anche se resta insieme perché hanno troppi interessi economici e di immagine condivisi.

Rinviato il divorzio da Meghan Markle

In più Carlo ha fatto loro una precisa richiesta: di evitare drammi irreparabili prima dell’incoronazione. Motivo per cui il Re non ha voluto incontrare il figlio in questi giorni, confermando il viaggio in Germania. L’impegno istituzionale gli ha permesso senza troppo scandalo di sottrarsi a un appuntamento col figlio. Carlo evidentemente ha paura di Harry e di quello che potrebbe fare o dire distorcendo i fatti. “Non si fida di lui” dicono gli esperti in questioni reali, perciò non lo vuole vedere perché teme che possa creare imbarazzo e rovinare il momento dell’incoronazione, magari anche con notizie eclatanti come il divorzio da sua moglie.

Ma la separazione non avverrà prima della cerimonia del 6 maggio. Non sarebbe conveniente per entrambe le parti. Per Carlo e Camilla che hanno bisogno di dimostrare che la Famiglia Reale è solida, unita e li appoggia e per Harry e Meghan Markle che hanno bisogno di ripulirsi l’immagine dopo mesi di capricci e accuse scomode. Se il divorzio ci sarà, avverrà dopo l’incoronazione.