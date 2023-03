Harry da solo all’incoronazione di Carlo. Meghan resta a casa

Fonte: IPA Principe Harry senza Meghan Markle a Londra

Mancano solo 50 giorni all’incoronazione di Re Carlo, e il quesito che tutti si domandano è sempre lo stesso: il Principe Harry e Meghan Markle parteciperanno? La coppia ha confermato a inizio mese di aver ricevuto l’invito ufficiale, dopo la gioia del titolo di Principi concesso a Archie e Lilibet Diana, ma senza rivelare se saranno a Londra il prossimo 6 maggio oppure no. Ma qualcuno molto vicino alla Principessa Diana, ha svelato lo scenario più probabile: Harry parteciperà alla cerimonia senza Meghan, che non avrà il coraggio di affrontare la Famiglia Reale dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi.

Harry e Meghan sono stati invitati all’incoronazione di Re Carlo

Ormai è ufficiale: il Principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati all’incoronazione di Re Carlo, che si terrà il prossimo 6 maggio. A confermarlo è stato il portavoce della coppia, affermando che in queste settimane i Duchi di Sussex avrebbero preso una decisione. Ci saranno oppure no? Per ora resta un mistero, molti inglesi non li vorrebbero, così come la stampa che, in realtà, ne trarrebbe solo vantaggio. Gli occhi, infatti, sarebbero puntati solo su di loro, e di questo, certamente, il Principe William e Kate Middleton non ne sarebbero affatto contenti.

Per molti è stato inaspettato il gesto di Re Carlo, che dopo l’uscita dell’autobiografia di suo figlio e del documentario Netflix, pare sia rimasto molto amareggiato. Ma si tratta pur sempre di suo figlio, e tra tutti il Sovrano è quello che ne esce meglio (rispetto a William, Kate e Camilla). Pare proprio che il vero motivo di indecisione di Harry sia proprio l’incoronazione, come Regina consorte, di Camilla, che prenderà quel ruolo che ha “rubato” a sua madre, Lady Diana.

“Harry ci sarà, Meghan resterà a casa”: parla il maggiordomo di Lady Diana

Le ipotesi sono tante per questo attesissimo 6 maggio, e se c’è chi sostiene che i Duchi di Sussex non parteciperanno, per codardia, c’è qualcuno che conosce molto bene la Famiglia Reale che avanza uno scenario differente. Infatti, Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana, è convinto che il Principe Harry sarà al fianco di Re Carlo, anche se sarà un dolore vedere Camilla al posto di sua madre. “Lui deve esserci – spiega Burrel – ma Meghan no, non ha nessun obbligo. Sono convinto che resterà a casa, non avrà il coraggio di guardare negli occhi Carlo, William e Kate Middleton”.

Secondo il maggiordomo, infatti, la Markle non impedirà al marito di partecipare al grande giorno, ma non lo accompagnerà. “Meghan ha anche una scusa perfetta, l’incoronazione è lo stesso giorno del quarto compleanno di Archie“. Infatti, la data del 6 maggio è davvero una coincidenza inaspettata, ma potrebbe essere a maggior ragione la prima occasione per il figlio dei Duchi di Sussex, diventato Principe qualche settimana fa, per apparire in pubblico al fianco dell’intera Famiglia Reale.

Tutto dipenderà da Meghan Markle, se metterà su il suo vestito più bello e il sorriso più smagliante per affrontare tutti coloro che, a suo dire, hanno reso la vita a Corte un inferno, e per affrontare le conseguenze delle sue parole, e gli attacchi (che non mancheranno) della stampa inglese.