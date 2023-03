Incoronazione Carlo, Harry e Meghan Markle ci saranno: svelati i piani di Palazzo

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Meghan Markle e Harry saranno presenti all’incoronazione di Re Carlo, fonti interne a Buckingham Palace hanno rivelato che nei piani organizzativi sono inclusi anche il Duca e la Duchessa del Sussex.

Incoronazione Carlo, Harry e Meghan Markle saranno presenti

A pochi giorni dalla conferma che Harry e Meghan Markle sono stati invitati ufficialmente all’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio, ricevendo una mail da Palazzo, il Daily Mail riporta in anteprima che la coppia avrebbe accettato e confermato la sua presenza alla cerimonia.

Una serie di eventi si stanno inanellando nel giro di pochi giorni. Prima la notizia dell’invito ufficiale recapitato ai Sussex via mail, poi quella dello sfratto da Frogmore Cottage richiesto da Carlo, avvenuto subito dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, Spare. Dopo ancora Meghan e consorte fanno sapere che la loro secondogenita è stata battezzata a Montecito ma che nessuno della Famiglia Reale era presente malgrado a Carlo e Camilla e a William e Kate Middleton è stata inviata la partecipazione. A seguire è stata ufficializzata la notizia che a Archie e Lilibet, i figli dei Sussex, è stato riconosciuto il titolo di Principe e Principessa. E adesso questa indiscrezione: Harry e Meghan torneranno a Londra per l’incoronazione di Carlo.

Tramite un insider a Palazzo, il Daily Mail fa infatti sapere che il personale che organizza la logistica per l’evento storico stanno includendo anche Meghan e Harry, sebbene la coppia non abbia ancora formalmente accettato.

Harry e Meghan Markle, svelati i piani del Palazzo

È probabile che le trattative su quali a quali eventi parteciperanno, dove siederanno, cosa indosseranno e naturalmente la loro sicurezza siano giunte alla fase finale. E il fatto che i funzionari all’interno del Master of the Household’s Department e dell’ufficio di Lord Chamberlain stiano includendo i Sussex nei preparativi, significa che è quasi certo che ci saranno, malgrado abbiano fatto di tutto per essere invisi ai membri della Famiglia Reale, primo fra tutti William che da sempre si è detto contrario alla partecipazione del fratello all’incoronazione.

La fonte ha rivelato: “Harry e Meghan sono stati presi in considerazione in tutta la pianificazione: le auto, la disposizione dei posti a sedere, l’organizzazione dei pasti, tutto. Nessuno sa con certezza se questo significhi che hanno definitivamente accettato – potrebbe, ovviamente, solo di un’eventualità – ma chiaramente non è un no. Lo staff sta sicuramente lavorando aspettandosi che ci siano. Questo tipo di accordi devono essere presi con largo anticipo”.

Un’altra fonte, vicina alla coppia, ha affermato che probabilmente saranno presenti ma che ci sono ancora molte cose da mettere a punto. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali né da parte del Palazzo né da parte di Harry e Meghan il cui portavoce giorni fa si è limitato a confermare che hanno ricevuto l’invito per mail.