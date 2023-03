Harry e Meghan Markle, invito di Carlo all’incoronazione: la risposta definitiva

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

È ufficiale: Harry e Meghan Markle sono stati invitati formalmente da Buckingham Palace all’incoronazione di Re Carlo. Dunque, il desiderio del Sovrano di avere accanto a sé il figliol prodigo nel giorno più importante della sua vita si è concretizzato in una formale richiesta di partecipazione. Adesso tutto è nelle mani dei Sussex, dipenderà da loro se accettare oppure declinare. Mentre al Palazzo resta da definire il ruolo che verrà assegnato alla coppia più chiacchierata del Regno Unito e non solo.

Meghan Markle e Harry, è arrivato l’invito

Malgrado Harry e Meghan Markle abbiano fatto di tutto per compromettere il rapporto con la Famiglia Reale con le loro mirabolanti interviste e soprattutto con l’autobiografia del Principe in cui Carlo e Camilla, giudicata pericolosa e manipolatrice, sono stati bersagliati con accuse e critiche, il Re ha aperto uno spiraglio di dialogo invitando il figlio e consorte alla sua incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio.

Il Sun conferma che Harry e Meghan sono stati invitati formalmente da Buckingham Palace con una mail. Un portavoce dei Sussex ha dichiarato al Times: “Posso confermare che il Duca ha recentemente ricevuto una e-mail dall’ufficio di Sua Maestà in merito all’incoronazione. La decisione sulla partecipazione del Duca e della Duchessa non può essere rivelata da noi in questo momento”.

Fonte: DiLei

Il ritardo nell’invio dell’invito sarebbe dipeso da un confronto serrato all’interno del Governo sull’opportunità della presenza dei Sussex all’incoronazione. In effetti la decisione non era facile da prendere, in considerazione anche delle affermazioni “pericolose” fatte da Harry circa l’uccisione di alcuni talebani che ha messo in seria difficoltà le forze armate britanniche. Ma non solo, anche dopo aver ricevuto l’invito il Principe non ha taciuto e in una recentissima intervista ha dichiarato che la cannabis ha aiutato la sua salute mentale, sollevando una forte polemica nel mondo scientifico e non solo sul consumo di droga.

Insomma, Harry resta pericoloso, una mina vagante che può compromettere l’immagine della Monarchia. Motivo per cui William non avrebbe gradito la scelta del padre di volerlo a tutti i costi a Londra nel giorno dell’incoronazione che coincide per altro con il compleanno del figlio maggiore dei Sussex, Archie. Si teme quindi che possano organizzare una festa per il bambino che abbia come conseguenza la messa in ombra del grande evento.

Dove alloggeranno Harry e Meghan durante l’incoronazione

Ammesso che Harry e Meghan accettino l’invito, è evidente che non avranno un ruolo attivo durante la cerimonia né compariranno sul balcone di Buckingham Palace col resto della Famiglia Reale. Pare che i Sussex non ci tengano affatto. In ogni caso, stando al Sun Carlo vorrebbe anche per loro una partecipazione diretta all’incoronazione. Intanto deve risolvere anche la questione dell’alloggio dopo che li ha sfrattati da Frogmore Cottage. Le possibilità sono due: Harry e Meghan potrebbero essere sistemati in un’ala del Castello di Windsor, molto vicini a Kate Middleton e William, oppure in un appartamento all’interno di Buckingham Palace. Quest’ultima soluzione sarebbe forse più funzionale, almeno per il 6 maggio.